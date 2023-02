גבר אלמוני הותיר את הגולשים המומים אחרי שחשף מה מצא מתחת לרצפת הבית העתיק שלו. בפוסט שהעלה לאתר Reddit, הוא טען שיצא לבדוק את מצב קורות העץ של הרצפה שלו וכששלף כמה מהן, נדהם לגלות עשרות קלחים יבשים של תירס.

"מצאתי 150 קלחים של תירס מתחת לרצפה", כתב בתיאור התמונות והוסיף, "הבית שלי נבנה במאה ה-18". הפוסט עלה לפורום r/interestingasfuck, שם הוא גרף יותר מ-81 אלף UpVotes (ההקבלה של האתר ל-Like של פייסבוק) וקרוב ל-5,000 תגובות – חלקן מגולשים שהשתעשעו מהתגלית הביזארית.

"טוויסט בעלילה", כתב אחד הגולשים. "הבית שלך נבנה על בית קברות עתיק לקלחים של תירס. עכשיו אחרי שהפרעת למנוחתם, רוחות רפאים של תרנגולות ירדו אותך בלי הפסקה". בינתיים, גולש אחר ציין שאולי שווה ליידע חוקרים מאוניברסיטה מקומית והוסיף: "יכול להיות שיש שם זנים של תירס שנכחדו מהעולם".

גולש אחר טען שזו לא פעם ראשונה שהוא נתקל בתופעה כזו ולמעשה, מדובר בפרקטיקה מוכרת בבתים מלפני 300 שנה. "יש לי חבר שגם לו יש בית מהמאה ה-18 וכל החלל הפנימי של הקירות שלו מלא בקלחים של תירס", כתב הגולש והוסיף, "זאת הייתה הדרך שלהם לבודד את הבית מקור וחום".

