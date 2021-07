סרטונים של עימותים אלימים בטיסות בארצות הברית כבר איכשהו הפכו לעניין שבשגרה, אבל את הסרטון הבא שהעלתה לאחרונה משתמשת טיקטוק עוד לא יצא לנו לראות – ובו מתועדת נוסעת במטוס אמריקן איירליינס, כשהיא מוצמדת בכוח למושב עם נייר דבק ופיה מכוסה אף הוא.

במהלך הסרטון, שצילמה נוסעת בשם אריאנה מת'נה, היא תיעדה את עצמה מתהלכת במעבר המטוס לעבר תא הטייס, כשלפתע היא מפנה את המצלמה לשורת מושבים בצד ימין, שם נראית אישה יושבת לבדה, כשהיא קשורה למושב בסרט הדבקה ופיה חסום כדי שלא תצעק. אפ/שר גם להבין שהאישה מנסה להשתחרר ולצעוק מבעד למחסום.

American Airlines passenger duct-taped to seat after trying to open aircraft door midflight. Video by lol.ariee https://t.co/4Awon2l0cz pic.twitter.com/wAMM8FDE0a — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2021

מבירור המקרה, עולה כי מדובר בטיסה שהמריאה מדאלאס לשרלוט ביום שלישי האחרון. הנוסעת שהוצמדה לכיסא ניסתה לפתוח את דלת המטוס במהלך הטיסה. כשצוות האוויר ניסה לרתק אותה ולמנוע ממנה לעשות זאת, היא תקפה פיזית את אנשי הצוות ואפילו נשכה דיילת.

"דיילים נראו ממהרים במעבר במהלך טיסת הלילה", סיפרה מת'נה. "דלתות השירותים היו נעולות והיה ברור שמשהו חריג קורה בקדמת המטוס. בערך ב- 01:30 ראינו דיילים רצים במעבר בטירוף, לוחשים זה לזה, מדברים בטלפון עם מישהו וזזים כל הזמן. כל הנוסעים היו רגועים, רק אנשי הצוות היו נסערים. הם לא אמרו לנו כלום ונעלו את השירותים במפתיע".

יותר מ-88 אלף משתמשי טיקטוק צפו בסרטון של מת'נה, שלה יש 3,700 עוקבים. "היה שם כאוס", היא סיפרה. "איש לא באמת ידע מה קורה. הטייס כרז לנו כדי לבקש מכולם להישאר במקומותיהם, ואמר לנוסעים: 'אנחנו מבינים שיש מצב בעייתי במטוס כרגע ואנחנו מנסים לפתור אותו'. בהדרגה שמענו מישהו צורח, לא יכולנו לשמוע את זה קודם כי המטוס עשה רעש כל כך חזק".

כשמת'נה שאלה את אחת הדיילות מה קורה, היא סיפרה לה כי אחת הנוסעות במחלקה הראשונה חוותה אירוע נפשי, במהלכו ניסתה לרדת מהמטוס בעודו באוויר. הסרטון שצילמה מת'נה בעצם תיעד את הירידה מהמטוס לאחר הנחיתה, כשכל הנוסעים ירדו בזמן שהנוסעת נותרה קשורה לכיסא. היא סיפרה כי חובשים המתינו בחוץ עם אלונקה כדי לפנות אותה לבית חולים.

דובר אמריקן איירליינס מסר: "בזמן טיסה מדאלאס-פורט וורת '(DFW) לשארלוט (CLT) ב- 6 ביולי, הצוות על סיפון טיסת אמריקן איירליינס 1774 דיווח על חשש ביטחוני אפשרי, לאחר שנוסעת ניסתה לפתוח את דלת העלייה הקדמית. בנוסף היא תקפה פיזית את אנשי הצוות, נשכה וגרמה לפציעתה של דיילת".

לא ידוע מה מצבה כעת של הנוסעת וכיצד המקרה יעבור להמשך טיפול.