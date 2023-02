אם מקליפורניה שחזרה לאחרונה כיצד שודדים לקחו אותה ואת בתה בת ה-7 כבנות ערובה, וכפו עליה לשדוד מאות אלפי דולרים מסניף הבנק אותו ניהלה – אחרת הם ירצחו את הילדה שלה באכזריות איומה. מישל רנה, תושבת סן דייגו, תיארה את כל האירועים הטראומתיים שקרו לפני יותר מ-20 שנה בפרק של תוכנית התחקירים האמריקאית 48 Hours.

בנובמבר של שנת 2000, שני שודדים רעולי פנים התפרצו לביתה והצמידו לגופן של מישל ובתה, ברי, מקלות של דינמיט עם נפץ בשלט רחוק. "זה היה הרגע המפחיד בחיי", סיפרה. "אני זוכרת שברי שאלה אותם: 'אתם תהרגו לי את אמא? אתם תהרגו אותי?'. אחד מהם ענה לה: 'לא. רק אם אמא שלך לא תעשה בדיוק את מה שאנחנו אומרים לה'".

A mother is forced to rob a bank to save her daughter’s life, then her abductor falsely claims the mother was in on the crime. @thattracysmith reports: https://t.co/38jhUFe3TX — 48 Hours (@48hours) February 13, 2023

On November 21, 2000, three men broke into Michelle and Breea Renee's home, threatened them with dynamite and forced Michelle to rob her own bank.



More than two decades later, Michelle and Breea said they forgive their attackers... https://t.co/OpIniDheZD pic.twitter.com/tkb0rByl2T — 48 Hours (@48hours) February 16, 2023

השודדים החזיקו את האם ובתה בביתן במשך 14 שעות. בזמן הזה, הם הפעילו עליה לחץ אדיר, איימו עליה בלי הרף וטענו שיפוצצו את בתה לנגד עיניה. בשלב מסוים, הם יידעו את מישל מה הם רוצים שתעשה. "את הולכת לשדוד את הבנק שלך בשבילנו, או שנרצח אותך ואת הילדה", איים אחד השודדים. לטענתו, הפצצות שהוצמדו אליהן צוידו עם נפץ משוכלל שנשלט ממרחק של 15 ק"מ. צעד אחד לא נכון, והילדה תמות. לאם לא הייתה ברירה.

"פחדתי שהם יהרגו אותה"

מישל נכנסה לבנק כמו בכל יום רגיל ויצא משם תוך זמן קצר עם תיק נשיאה שהכיל יותר מ-360 אלף דולר במזומן. היא השאירה את הכסף לשודדים ומיהרה בחזרה לביתה. "לא היה לי מושג אם ברי עדיין תהיה שם או לא", סיפרה. "פחדתי שהם יהרגו אותה". האם מצאה את בת ה-7 באחד הארונות בבית – הפצצה עדיין הייתה צמודה לגופה.

כשחבלני המשטרה הגיעו לבית התברר לכולם ש"מטען החבלה המשוכלל" בכלל לא היה אמיתי, אלא סתם מקלות עץ של מטאטא שנצבעו באדום והודבקו יחדיו כדי להיראות כמו דינמיט. חוקרים אז שאלו את מישל אם היא יכולה לומר להם משהו על השודדים שיסייע בחקירה. לפתע, זה הכה בה: היא זיהתה את העיניים של אחד מהם.

“Are you gonna kill my mommy? Are you gonna kill me?”



Those were the first words Michelle Renee said she heard her 7-year-old daughter speak after three masked gunmen broke down their door. https://t.co/juBG6onzhP pic.twitter.com/iT7QwSiaQk — 48 Hours (@48hours) February 11, 2023

See what evidence investigators found in the kidnapping of Michelle Renee: https://t.co/yrV30Xlkia — 48 Hours (@48hours) February 12, 2023

בשבועות שלפני החטיפה, השודדים הגיעו לסניף הבנק כדי לתצפת על המקום ולאסוף מידע מקדים על המנהלת. אחד מהם אפילו נפגש איתה באופן אישי והשאיר את כרטיס הביקור שלו. כעת, מישל הבינה שהיא יכולה לזהות אותו.

השודד זוהה בתור כריסטופר באטלר, עבריין ושודד מוכר למשטרה. בלשים עקבו אחריו במשך שבוע וחצי, לפני שעצרו אותו במכוניתו בזמן שעמד ברמזור. זוגתו, ליסה רמירז, נעצרה גם כן בחשד שהייתה מעורבת בפרשה. שוטרים אז הוציאו לפועל צו חיפוש בביתו ומצאו שורת ראיות שקושרות אותו לחטיפה ולשוד, כולל אקדח אוויר, מסכות סקי, כרטיסי האשראי של מישל ומזומן שנלקח ישר מהכספת של הבנק. כמו כן, הם מצאו את כל החלקים להכנת פצצות הדינמיט המזויפות.

קו ההגנה של השודדים

במהלך המשפט של באטלר ורמירז, הנאשמים טענו שמישל הייתה השותפה לפשע שלהם. יותר מזה, באטלר אמר שהשניים הכירו אחד את השנייה היטב, ואפילו ניהלו רומן – מה שהיה שקר מוחלט. במהלך הדיונים, הסנגורים תיארו את מישל כאישה ערמומית ומניפולטיבית, ופקפקו באמינות שלה ללא הרף. "הם ניסו לצייר אותי בתור אישה חסרת אחריות", אמרה. "הם טענו שאני אנוכית, שאני אמא נוראית. הם אמרו שאני אעשה הכל בשביל כסף". למרות זאת, זה לא הועיל לנאשמים ולבסוף, הם הורשעו במעשיהם ונשלחו לבית הסוהר.

באטלר ורמירז המשיכו לטעון לאורך השנים שמישל הייתה השותפה לפשע שלהם. אולם, בשנת 2020, שני עשורים אחרי השוד, באטלר חזר בו מגרסתו בדיון עם ועדת השחרורים והודה שלמנהלת הסניף לא היה שום קשר לפשע.

.@thattracysmith joined CBS Mornings to share an inside look at her upcoming #48Hours report, "The Kidnapping of Michelle and Breea Renee." https://t.co/PEE3O7iKRA — 48 Hours (@48hours) February 10, 2023

More than two decades later, they explain why they are able to forgive. https://t.co/pHkl6E55UQ — 48 Hours (@48hours) February 16, 2023

"בחיים לא היה סיכוי שאני מעורבת במעשה שפל כל כך", אמרה. "קשה לי להסביר את זה, אבל ברגע שהוא הודה שאני תמיד הייתי הקורבן, הרגשתי שאני יכולה סוף-סוף לנשום לרווחה. אחרי 20 שנה של ספק, האמת לגבי יצאה לאור".