מחוז צ'סטר בבריטניה סוער לאחר שלוסי לטבי, אחות מחלקת יולדות בת 30 מבית החולים הציבורי בצ'סטר, נעצרה פעם נוספת. אחרי 3 שנים של חקירות בחשד לרצח של 8 תינוקות וניסיון לרצוח 9 תינוקות נוספים, לטבי נעצרה בפעם השלישית.

לוסי נחקרה כבר בעבר במשך יומיים לאחר שהמשטרה חיפשה ראיות בביתה. היא נעצרה פעמיים בשנת 2018 ו-2019 בחשד לרצח של 8 תינוקות וניסון לרצח של עוד 6 תינוקות, אך כעת היא נעצרה מחדש ולספירה נוספו עוד 3 תינוקות שניסתה לכאורה לרצוח.

28yo Lucy Letby has been arrested on suspicion of the murder of 17 BABIES in Europe at Chester Hospital where she’s a Nurse. Children are innocent & deserve the best. When we entrust our families to healthcare professionals & this happens, they need to rot in hell. #EndlessVoicez pic.twitter.com/kgE6100AMF — EndLessVoicez (@EndLessVoIceZ) July 6, 2018

החוקר הראשי של המקרה, פול הוגס, אישר את הפרטים: "עברו מעל שלוש שנים מאז שפתחנו את החקירה על כמה תינוקות שנפטרו או התמוטטו במחלקת הילודה של בית החולים. החוקרים עבדו לילות כימים כדי לנסות לפתור את התיק המסובך והרגיש הזה, ביולי 2018 עצרנו עובדת בחשד לרצח וניסיון לרצח והיא שוחררה בערבות, ביוני 2019 היא נעצרה מחדש לאחר שהתווספו תינוקות נוספים שהתמוטטו. היום היא נעצרה בפעם השלישית ועונה לשאלות החוקרים".

המשטרה עדכנה כי הורי התינוקות עודכנו בפרטים ומקבלים תמיכה נפשית מקציני רפואה מוסמכים. "חשוב לזכור שזה רגע קשה מאוד להורים, יש כאן משפחות שנואשות לקבל תשובות על מה קרה לילדים שלהם", אמר הוגס.

המעצר הראשון של לוסי התרחש שלוש שנים לאחר שכמה רופאים הבחינו במספר גבוה מהממוצע של תינוקות שמתים במחלקה. לאחר שנה שבה לא הצליחו להגיע למסקנה ממה נפטרו התינוקות, נקראו לעזרה מומחים מאיגוד רופאי הילדים הבריטי. לאחר כחודש נוסף של בדיקות, האיגוד החליט להוריד את דרגת מחלקת הילודים. בדו"ח נכתב כי רמת הצוות המקצועי בבית החולים לא מספיק גבוהה.

לאחר המעצר של לטבי, קולגה שלה תיארה אותה כאחות מקצועית שמסורה לעבודת החלומות שלה: "קשה לדמיין אותה פוגעת בזבוב שלא לדבר על תינוקות חסרי ישע". המקרה המורכב עדיין נמצא תחת חקירה.