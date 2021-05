יש אנשים שפשוט רוצים לצפות בעולם נשרף, אמרה דמותו של אלפרד בסרט "באטמן", והנה הסרט הופך למציאות: גייל מיטוולי ממרילנד נעצרה לאחר שנטען שהציתה את ביתה כאשר אדם אחד או יותר לכודים בתוכו ולאחר מכן הוציאה כיסא והתיישבה כדי לצפות איך הכל עולה באש.

בצילומי האבטחה של בית השכנים, ניתן לראות את מיטוולי מתיישבת מול הבית הדולק עם ספר מונח על רגליה. גייל נעצרה בחשד לניסיון רצח לאחר שאדם נלכד בתוך השריפה. לפי כוחות הכיבוי, היא הציתה מספר מוקדים לפני שיצאה להסתכל על ה"יצירה" שלה.

אדם שצילם אותה מבחוץ נשמע אומר בסרטון: "היא הרגע הדליקה פח, אלוהים ישמור אני לא מאמין שזה קורה עכשיו. היא הציתה את כל הבית. אלוהים אני לא מאמין למה שאני רואה, היא הציתה את הבית והיא פשוט יושבת לה בכיף וצופה בבית נשרף".

CECIL COUNTY WOMAN CHARGED WITH ARSON AFTER HOUSE FIRE



A woman sat in a lawn chair after setting her home on fire and watched the house become engulfed in flames. She then walks away while another person was inside. Bystanders later rescued the occupanthttps://t.co/iJcCN2ebpu pic.twitter.com/zCYhWeObRZ — Maryland State Fire Marshal (@MarylandOSFM) April 30, 2021

לאחר מכן התגלה כי אישה בשם ברנדה הולברוק צעקה מהמרתף ותוך כמה רגעים עדי ראייה הגיעו וחילצו אותה מהחלון. במזל היא לא נפגעה מהשריפה אך גייל ניצלה את הרגעים האלה כדי לברוח מהזירה. כעבור זמן קצר היא נעצרה ע"י המשטרה במרחק מספר רחובות משם.

לפי הרשויות, גייל התגוררה באותו בית יחד עם ברנדה ועוד שני אנשים שלא היו באותו זמן בבית. עדיין לא ברור מה הנסיבות שהביאו את גייל לשרוף את הבית.

בינתיים גייל מיטוולי הואשמה בניסון רצח מדרגה ראשונה ושנייה, הצתה, תקיפה, שריפה בזדון ונזק לרכוש. גייל עדיין במעצר ומחכה להעמדתה לדין.