איבדה את רגלה ושתי זרועותיה בתאונה מצערת – והפכה לדוגמנית מצליחה. ויקטוריה סלסדו, מאקוודור, נאלצה לעבור ניתוח קטיעה כשהייתה רק בת 6, אחרי שנגעה בכבל חשמל ואובחנה עם כוויות חמורות בגפיים. למרות זאת, היא התגברה על המוגבלות הפיזית שלה וכבשה את עולם הדוגמנות הלטיני.

בשיחה עם סוכנות הידיעות Viral Press, בת ה-26 סיפרה שהיא למדה לאורך השנים להיות עצמאית לחלוטין וכיום, היא משלימה כמעט כל משימה עם רגלה הימנית – כולל להתאפר, להסתרק ולהשתמש בטלפון הנייד שלה. בגיל 19, היא קיבלה את עבודת הדוגמנות הראשונה שלה ועד מהרה, הפכה לאחת הנשים המבוקשות ביותר בתעשייה. 6 שנים מאוחר יותר, היא השתתפה בתחרות היופי "מיס אקוודור".

"לא הגעתי לתחרות 'מיס אקוודור' כדי שיקבלו אותי לחברה – הגעתי לשם כדי לייצג את המדינה שלי", סיפרה סלסדו, שמתגוררת כיום בעיר גואיאקיל. "הגעתי לתחרות כדי לייצג את עצמי כאישה ולתת ביטוי ליופי מסוג אחר". מאז השתתפותה בתחרות היופי, היא הפכה גם לאושיית רשת עם יותר מ-179 אלף עוקבים באינסטגרם וקרוב למיליון עוקבים בטיקטוק.

"מעולם לא חשבתי שאני אהיה משפיענית רשת. אני פשוט אוהבת לספר על חיי היומיום שלי ולתת לאנשים הצצה לעולם שלי", סיפרה סלסדו וטענה שהיא מקבלת מדי יום עשרות הודעות ממעריצים. "אני מאוד אוהבת שאנשים פונים אליי ושואלים אותי שאלות".

