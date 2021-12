"אני חושב שאינטליגנציה חוצנית תיצור איתנו קשר. זה לא יהיה מחר או מחרתיים, אבל זה יקרה מתישהו בין 25 ל-60 שנה מעכשיו": אם תשאלו את אורי גלר לגבי חיים מחוץ לכדור הארץ, הוא יאמר לכם שלא רק שיש חוצנים ביקום האינסופי שלנו – אלא שהם ביקרו על פני הפלנטה שלנו כבר בעבר.

בשיחה עם כלי התקשורת בבריטניה, גלר סיפר כיצד נתקל במהלך חייו בראיות שלא ניתן להתכחש אליהן בנוגע לקיומם של חייזרים. כמו כן, הוא משוכנע שמפגש איתם זה רק עניין של זמן. "אני לא יודע מה הם באמת רוצים מאיתנו, אבל אני חושב שהם חוקרים אותנו", ציין. "אני חושב שהם מתוכננים ליצור איתנו קשר וכמו בסרטים של סטיבן שפילברג, זה הולך להיות ספקטקולרי".

