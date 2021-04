סרטון יוצא דופן שמראה לטאה ענקית שמשתלטת על מדפי סופרמרקט בתאילנד משגע את הרשת בימים האחרונים.

הסרטון, ששותף בתחילה על ידי סוכנות הנסיעות התאילנדית "מונדו נומדה", מראה איך לטאה שנקראת "כוח המים", מטפסת על המדפים בסניף סבן אילבן בתאילנד, ומפילה תוך כדי פריטים רבים על הרצפה. בסופו של דבר היא מגיעה כנראה למקום יעדה, ומתיישבת על המדף העליון.

עוברי אורח שצפו במחזה הביזארי נשמעים צועקים ברקע, בעוד שאחרים צוחקים על הסצנה המוזרה שמתרחשת נגד עיניהם.

WATCH: An unexpected visitor startled customers at a convenience store in Bangkok.



A giant lizard was checking out the snacks before climbing a shelf full of milk, knocking cartons to the ground.@VladDuthiersCBS shares. pic.twitter.com/LMeqZlQ0O1 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) April 8, 2021

הווידיאו המקורי שהפך ויראלי במהירות נצפה כבר יותר מ-80 אלף פעם, וקיבל יותר מ-3,000 ציוצים מחדש, לא כולל כמובן שיתופים אחרים באמצעי התקשורת ובקרב הגולשים.

סוכנות הנסיעות מיהרה לפרסם ציוץ המשך ובו הסבירה כי לטאות כוח המים שכיחות מאוד באזור בנגקוק ובאזורים אחרים בתאילנד ואוהבות מאוד לאכול נבלות. למרות שהן עשויות להיראות ידידותיות לאנשים מסוימים, יש לטפל בזהירות בלטאות האלו, מכיוון ששיניהן החדות יכולות לקרוע לבן אדם ורידים וגידים. הנשיכה שלהן יותר גרועה מנחש עכסן הארסי.

הסרטון זכה לתגובות רבות בקרב הגולשים, שהשוו, בין היתר, את הלטאה הענקית לגודזילה ולקינג קונג. הוא הצליח עד כדי כך שסוכנות הנסיעות הסירה את הסרטון המקורי, והיא מנסה למכור את הזכווית שלו – כי חוץ מפרסום, למה לא להרוויח גם כסף?

See? Even Godzilla hates Big Snacks. https://t.co/om5ucPKcfl — MILF Wrangling Maskhole™ (@SpiritOfHubris) April 7, 2021

The marketing for Godzilla vs King Kong is getting out of hand https://t.co/FPgxeqO622 — Dr Anuja Pradhan (@anujap) April 7, 2021