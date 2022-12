זוג הולנדי חרטו את שמם בספרי ההיסטוריה של המדע, אחרי שהסכימו להשתתף בניסוי יוצא דופן בתחילת שנות ה-90. אידה סבליס ובן זוגה דאז, יופּ, היו האנשים הראשונים שקיימו יחסי מין בתוך מכונת MRI בזמן שהיא פעלה. זה קרה בשנת 1991 כחלק ממחקר שהוביל המדען ההולנדי מנקו ויקטור ון אנדל – הידוע גם בכינויו פּק (Pek) – שרצה לבחון מה קורה לגוף האנושי בזמן סקס.

אידה – תומכת נלהבת בזכויות נשים מאז ועד היום – סיפרה בריאיון לאתר האינטרנט Vice שפּק היה אז בן זוגה של החברה הכי טובה שלה, והיא הסכימה להשתתף בניסוי כטובה בשבילו. לטענתה, היא הייתה נרגשת ומתוחה לקראת רגע האמת. "היה שלב שהבנתי שאני האישה היחידה בחדר", סיפרה. "אני זוכרת שחשבתי לעצמי 'ברור שאני האישה היחידה במחקר על גוף האדם".

The Story of the Couple Who Shagged in an MRI Machine for Science https://t.co/V73pn7YGdE pic.twitter.com/pE3IHaXSLt

Here’s the story of how Ida Sabelis ended up having sex in an MRI machine! See, in 1493 Leonardo da Vinci drew some sketches, called “coition figures,” to explain how women’s cervixes open up and lock with men’s penises during sex (spoiler alert: they don’t). pic.twitter.com/q3P407U1Ni