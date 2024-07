גבר מרוסיה שחווה כאבים ואי-נוחות מתחת לצלעותיו במשך 9 שנים נדהם לגלות חתיכת זכוכית באורך של כמעט 9 ס"מ נעוצה בכבד שלו. הגבר – בן 53 שפרטי זהותו לא פורסמו – סיפר לרופאים בבית החולים האזורי בקירוב, רוסיה, כי הוא חווה כאב חד בצידו הימני, אך מעולם לא טרח להיבדק.

לאחר שהחליט לפנות לעזרה רפואית, המטופל עבר בדיקת CT שמצאה חפץ חשוד תקוע באונה הימנית של הכבד שלו. כשהרופאים שאלו מה החפץ הזה יכול להיות, הן ה-53 אמר שאין לו מושג והוסיף שלא זכור לו מקרה שבו הוא נפגע או נפצע באזור הכבד.

כירורגים בסופו של דבר הוציאו את האובייקט הזר בניתוח לפרוסקופי (ניתוח פולשני שמתבצע על ידי חדירה לחלל הבטן דרך נקבים זעירים ברקמות), שהתברר, כאמור, כרסיס זכוכית ארוך.

