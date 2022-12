"אין מצב שהוא לא קורא לה אמא": בני זוג מארה"ב הפכו לכוכבי טיקטוק אחרי שחשפו את הפרשי הגובה ביניהם. אלי ולוקאס, שניהם בני 22, שברו את הרשת אחרי שהשתתפו בטרנד של זוגות עם פערי גובה קיצוניים. השוני היחיד הוא שבמקרה שלהם אלי גבוהה מבן זוגה ביותר מ-20 ס"מ.

"אני אוהבת את הטרנד הזה כי במקרה שלנו, אני הגדולה", כתבה אלי בתיאור הסרטון. בהמשך, אפשר לראות את השניים עומדים אחד ליד השנייה בסלון וההבדל בגובה ברור לחלוטין. הסרטון הפך מאז לוויראלי עם קרוב ל-22 מיליון צפיות.

גובהה של אלי, שחקנית כדורעף, עומד על 188 ס"מ בזמן שלוקאס, מתאבק, בגובה של 167 ס"מ. לאחרונה, השניים חגגו שנה למערכת היחסים שלהם, אבל מבהירים שהם היו חברים טובים מאוד הרבה לפני כן.

בסרטון אחר שעלה לחשבון הטיקטוק שלהם, רואים את בני הזוג כמה רגעים לפני שהם יוצאים לדייט מיוחד ליום ההולדת. אלי מסתכלת עומדת קרוב למצלמה ועושה ליפסינק לשורה: "I’m sorry. I need one minute to make sure I look good". היא אז ניגשת אל לוקאס ומניחה את היד שלה על הכתפיים שלו. הסרטון הזה נצפה קרוב ל-11 מיליון פעמים.

בני הזוג קיבלו כבר אינספור תגובות על הסרטונים שלהם, הרבה מהן מגולשים שהשתעשעו מהפרשי הגובה ביניהם. "אני מקווה מאוד שאת מרימה אותו בידיים וקוראת לו נסיכה", כתב אחד הגולשים לאלי. גולש אחר כינה אותם "המלכה הגבוהה והמלך הנמוך", בזמן שגולשת אחרת כתבה: "יש לי תחושה שזה החלום של כל גבר". על כך לוקאס ענה: "אני חי את החלום".