בית המשפט בארה"ב חתם השבוע את אחת הפרשות הביזאריות ביותר של השנים האחרונות, אחרי שגזר עונש מאסר ממושך על אנה מארי צ'ודארי. גזר הדין הגיע כחודשיים אחרי שזו הודתה ברצח מדרגה שנייה של ג'ון תומאס מגווייר, בן זוגה לשעבר של אחותה, אותו ביצעה יחד עם אחותה (אמנדה מקלור) ואביה (לארי פול מקלור).

פרשת הרצח של תומאס מגווייר זעזעה את תושבי מערב וירג'יניה, לאחר שפרטי המקרה הותרו לפרסום על ידי הרשויות. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי שלושת הנאשמים קשרו את מגווייר, עינו אותו במשך כמה ימים ובסופו של דבר חנקו אותו למוות. מאוחר יותר, אמנדה ברחה עם אביה הביולוגי למדינה אחרת ושם השניים התחתנו.

