בני משפחה מדרום אמריקה פתרו פרשת היעלמות בת למעלה מארבעה עשורים, אחרי שמצאו שרידי גופה בדרכם לאחת מפסגות הרי האנדים. ב-2 בפברואר, ארבעה אחים שיצאו לרכס הקורדילרה דה לה רמדה (Cordillera de la Ramada), הפסגה ה-8 בגובהה בהרי האנדים (כ-5,000 מטרים מעל פני הים), מצאו גווייה של אישה בין הגילים 18-30 קפואה בקרח. מחלצים שהוזעקו לזירה מיהרו להוריד את הגופה מן ההר ולהעבירה למכון לרפואה משפטית. כעת, בדיקות המעבדה חושפות באופן רשמי שמדובר במרתה "פטי" אמיליה אלטמיראנו – מטפסת הרים שמתה באזור לפני 41 שנה.

ב-27 במרץ, 1982, פטי יצאה ממחוז סן חואן, מערב ארגנטינה, למשלחת טיפוס ברכס הקורדילרה דה לה רמדה יחד עם אחותה, קורינה, ומטפס ההרים סרחיו בוסיני. כשהגיעו לפסגה והקימו את המחנה שלהם, פטי יצאה לסרוק את השטח. על פי ההערכות, היא החליקה על אחד הקרחונים ונפלה אל מותה ממצוק בגובה מאות מטרים.

Marta Emilia Altamirano, better known as Patty, slipped down a slope while climbing (Picture: Jam Press)The body of a woman who went missing 41 years ago was found mummified on an Andes mountain.

