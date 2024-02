שוטרים ממדינת וושינגטון, צפון-מערב ארה"ב, פשטו על ביתו של תושב העיר בלוויו בעקבות דיווחים כי הוא מחזיק שם טיל גרעיני. סת' טיילר, דובר תחנת המשטרה העירונית, סיפר שנודע להם על העניין אחרי שהנהלת מוזיאון חיל האוויר במדינת אוהיו התקשרו אליהם ואמרו שהתושב הציע לתרום את הטיל.

בשיחה עם BBC News, טיילר ציין שחבלנים מיחידת סילוק הפצצות הוזעקו לביתו של התושב – שפרטי זהותו לא פורסמו – וקבעו שהממצא לא מהווה סכנה משום שאין לו ראש נפץ או דלק סילון. בהמשך, התברר שמדובר ברקטת אוויר-אוויר מסוג דאגלס AIR-2 ג'יני, שהייתה בשימוש פעיל של חיל האוויר האמריקאי והקנדי בזמן המלחמה הקרה בין השנים 1965-1984. הטיל מסוגלת לשאת ראש נפץ גרעיני בעוצמה נומינלית של 1.5 קילוטון.

And we think it's gonna be a long, long time before we get another call like this again https://t.co/QePBTkDVFk pic.twitter.com/YXslykeOIT