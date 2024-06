"אם הייתי השוטר הזה, הייתי צורח עד השמיים": תקרית הזויה מרכז הודו, שם רשויות החוק הוזעקו לאגם במדינת טלנגאנה בעקבות דיווחים על גופה שצפה על פני המים. בסרטון שצולם על ידי עוברי אורח במקום רואים את ה"גווייה" שרועה על גדות האגם ושוטר שניגש למשות אותה מן המים. לפתע, הוא "מתעורר לחיים" ומסביר לאנשי החוק שהוא בסך הכל רצה לנוח קצת במים.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו לאתר ה-Hindu Times שהאיש – שפרטי זהותו לא פורסמו – הזדהה בפני השוטרים כפועל שעובד במכרה גרניט באזור. לדבריו, הוא עבד 10 ימים רצוף וכמה שעות קודם לכן, סיים משמרת של 12 שעות ורצה לצנן את עצמו במי האגם. הוא נשכב במים ועד מהרה, נרדם. הסרטון נגמר בכך שהאיש קם על רגליו. לא ברור אם הוא חזר לעבוד או הלך לנוח בביתו.

