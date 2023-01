מרטין דוראם, תושב מישיגן, נרצח בחמש יריות אקדח בביתו בשנת 2015. אשתו, גלנה דוראם, אותרה לצדו כשהיא בחיים וסובלת מפצע ירי אחד, שנחשב מאוחר יותר בעיני התובעים לניסיון התאבדות כושל.

שכנתם של בני הזוג החלה להביע דאגה לאחר שלא שמעה מהם במשך יומיים. הוא העידה בבית המשפט כי השניים, שהיו בזוגיות 11 שנים, נהגו לשוחח עמה על בסיס יומי. היא ספרה כי לאחר שנכנסה לביתם בחשש, היא איתרה את גופותיהם על הרצפה וחשבה ששניהם מתים. רק עם הגעת כוחות ההצלה התברר שגלנה עדיין נושמת. סמל גארי וילסון, אשר בדק את הדופק שלה בזירת הפשע סיפר בבית המשפט כי ברגע שנגע בה – עיניה נפקחו, גופה זז והיא אמרה: "מה אתה עושה?".

