בת 27 מארה"ב נותרה נזקקת לטיפול צמוד 24 שעות ביממה, אחרי שאכלה בייגלה וכמעט מתה. בית המשפט בארה"ב פסק לאחרונה לטובתה של שנטל ג'יאנקלון, שחקנית מתחילה ודוגמנית לשעבר, שתבעה פיצויים ממרכז רפואי במדינת נבדה שלטענתה אחראי לכך שנותרה משותקת בכל גופה.

הטרגדיה של שנטל קרתה בפברואר של 2013, כשזו יצאה עם חברה, טרה רטס, לכנס בעיר לאס וגאס. בוקר אחד, רטס הציעה לה לטעום ממנת פרוזן יוגורט שקנתה כמה רגעים קודם לכן. שנטל הסכימה מיד וטעמה את המעדן שהיה מקושט בבייגלה. רק מאוחר יותר, התברר לה שהחטיף הכיל בוטנים שגרמו לה לפתח תגובה אלרגית קשה.

אביה של שנטל, ג'ק, תיאר לחבר המושבעים את הבהלה בקולה של בתו בזמן שיחת הטלפון האחרונה שלהם. "אפשר היה לשמוע את הפאניקה בקולה כשהיא אמרה לי שהיא לא מסוגלת לנשום", סיפר. "מעולם לא שמעתי אותה אחרי שהשיחה הזו".

רטס סיפרה שמצבה של שנטל התדרדר במהירות בזמן שהן חיפשו סיוע רפואי. לטענתה, הדוגמנית אפילו התחננה בפניה: "אל תתני לי למות". כששתי הנשים הגיעו בסופו של דבר למרכז הרפואי MedicWest, שנטל כבר הייתה מחוסרת הכרה עם חסימה מלאה של נתיב האוויר.

על פי כתב התביעה, כל שאנשי הצוות במרכז הרפואי היו צריכים לעשות היה לתת לשנטל מנת אפינפרין (אדרנלין) למחזור הדם. למרות זאת, לא היו במקום אמפולות של ההורמון ובהיעדרן, הדוגמנית קיבלה מנות לשריר במזרקים אוטומטיים.

Attorney Christian Morris argued in the nearly three-week civil trial that MedicWest negligently treated Chantel Giacalone's allergic reaction.