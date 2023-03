ניקולס קרפט בן ה-42 השיל כ-181 קילוגרם – כמעט מחצית ממשקל גופו – ללא תרופות או ניתוח לדבריו, וזאת תוך פחות מארבע שנים. קרפט, תושב העיר הטיסבורג, מיסיסיפי, נאבק במשקל עודף מאז שהיה ילד. גובהו כ-175 סנטימטרים, ולטענתו, כבר בתיכון הגיע למשקל של יותר ממאה ושלושים קילוגרמים.

כתוצאה מעודף המשקל, ניקולס סבל מכאבי ברכיים, כאבים מפושטים בכל רחבי הגוף וקוצר נשימה. הוא אפילו לא היה מסוגל להיכנס למכוניות בגודל רגיל בגלל גודלו העצום. לדברי הרופאים, הוא היה "פצצת זמן מתקתקת". בשיאו, הגיע משקלו של ניקולס לכ-290 קילוגרם. "המשקל שלי מנע ממני ללכת לאירועים משפחתיים ולטייל", נזכר קראפט בראיון, "רציתי לחיות יותר זמן".

