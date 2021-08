תינוקת בת חמישה חודשים מצאה את מותה באופן מחריד, לאחר שנפלה מידיה של אמה בשעה שזו ניסתה להימלט מעקעק אוסטרלי - ציפור החיה באוסטרליה ותוקפת בני אדם בתקופות מסוימות בשנה. התקרית החריגה אירעה בפארק בעיר בריסביין באוסטרליה.

הציפור הטריטוריאלית החלה לפתע לצלול ולתקוף את האם בשעה שטיילה בתמימותה בפארק עם בתה התינוקת. האישה ניסתה לברוח, מעדה ונפלה כשהתינוקת בידיה. התינוקת, ששמה מיה, סבלה מפציעות קטלניות ומתה בבית החולים.

העקעק האוסטרלי ידוע במדינה כציפור טריטוריאלית, התוקפת עוברי אורח בניסיון להגן על גוזליה. בפארק ובסביבתו אפילו תלויים שלטים המזהירים בני אדם מפניה. תקופת הדגירה של הציפור מתרחשת בחודשי החורף באוסטרליה – מיולי עד דצמבר ומגיעה לשיאה בספטמבר, אז מתרחשות רוב התקיפות.

מותה הטרגי של מיה התינוקת נגע לרבים באוסטרליה, שהגיעו לפארק כדי להביע הזדהות עם משפחתה. גם ברשת פורסמו מחוות רבות לזכרה, כולל מיזם גיוס כספים עבור המשפחה שכבר נאספו במסגרתו כ-60 אלף דולר.

"הציפור הזו תוקפת אנשים בכל הזדמנות", סיפר אחד מתושבי בריסביין. "היא תוקפת ילדים ומבוגרים לעתים קרובות". מאז התאונה הטרגית התקינו עובדי העירייה שלטים נוספים המזהירים מפני העקעק.