זוועה בפלורידה: ילד בן 9 נעצר ביום שני האחרון בחשד שניסה לרצוח את אחותו הקטנה – בת ה-5. הנאשם, שזהותו לא הותרה לפרסום בגלל גילו הצעיר, נתפס על ידי אמו בעודו דוקר את הקורבן בגבה וצועק: "תמותי! תמותי!".

התקרית התחוללה ביום שני האחרון, בעיירה אוקלה השוכנת צפונית לאורלנדו. על פי עדותה של האם, היא בדיוק חזרה מתא הדואר של ביתה כשראתה את בנה אוחז את אחותו בעורף ודוקר אותה בגב עם סכין. האם הצליחה לחטוף את הסכין מידו של הילד והזעיקה למקום את שירותי ההצלה.

A 9 y/o boy is at the Marion Juvenile Detention Center after @ocalapd say he stabbed his sister multiple times.



It happened at the Berkeley Pointe Apartment complex yesterday.



We’ll tell you what charges he’s facing ahead at 6:30 a.m. @news6wkmg pic.twitter.com/zTGczqcQna