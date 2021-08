שייח איסמעיל שייח איברהים, בן 24 מהודו, נהרג לאחר שניסה להמריא עם מסוק שבנה בעצמו והלהבים התפרקו לחלוטין עוד לפני ההמראה. המהנדס הצעיר עבד במשך שנתיים על הגרסא הביתית שלו למסוק, עד לרגע שבו טיסת הניסיון שלו הפכה לכישלון מוחלט.

חבריו של איברהים היו עדים לאירוע ואפילו תיעדו אותו. בסרטון ניתן לראות שעוד לפני שהכלי עלה לאוויר, הלהבים נשברים ופוגעים בזנב הכלי - מה שהוביל לפגיעה רצינית בראשו של איברהים. לאחר שהמסוק נעצר, גופתו של איברהים נופלת מהכלי וחבריו נראים ממהרים לטפל בו. הוא נלקח במצב קריטי לבית החולים, שם מת מפצעיו.

Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim, 24 years old welder from a small village in yawatmal,Maharashtra.

He had built a helicopter. So for the last 2 years Ismail had been working hard to build a helicopter and his dream was slowly coming true. However,he died while undergoing trial. #RIP pic.twitter.com/SCkG4e9hYb — Mahira (@MahiraSayed0) August 12, 2021

הצעיר היה חובב ניסויים והתנסה בשלל דגמים שונים של כלים ממתכת. לאחר שלמד דרך יוטיוב כיצד לתכנן ולעצב את מבנה המסוק, הוא הרכיב אותו מצינורות מתכת ומנוע של רכב ישן. הוא תכנן להציג את המסוק "מונה" שלו היום (א') - ביום העצמאות של הודו - מול כל הכפר שלו.

שייח איברהים בנה את הדגם שלו במטרה למכור אותו כמסוק לואו קוסט אישי, וקיווה שבעתיד יוכל לייצר אותו בפס ייצור להמונים.