אישה מטקסס מצאה אהבה במקום הכי לא צפוי בעולם: דון ארגואלו, בת 46 מהעיר לובוק, הודיעה לאחרונה כי היא התארסה לניקו ג'נקינס – רוצח סדרתי הצעיר ממנה ב-11 שנים. השניים הכירו במהלך שהותו באגף הנידונים למוות בבית סוהר באריזונה, שם הוא כלוא מאז 2013. ארגואלו נוהגת לבקר בכלא במסגרת פועלה בארגון המוחה על עונשי מוות בארה"ב.

ג'נקינס הורשע לפני 6 שנים ברצח של ארבעה בני אדם. ימים ספורים אחרי שסיים לרצות עונש מאסר על גניבת מכוניות, הרוצח פתח במסע הרג בן 8 ימים שבו הוא ירה למוות בקורבנותיו – וביניהם אנדריאה קרוגר, שבדיוק סיימה את יום עבודתה. בזמן המשפט, ג'נקינס המשיך להכעיס את הציבור בעקבות ניסיונותיו המזוויעים לייסד את עצמו כאדם שלא כשיר נפשית להישפט.

