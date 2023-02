אושיית רשת אכלה כריש בסכנת הכחדה – והתנצלה. בלוגרית האוכל הסינית טיזי נקנסה בחודש שעבר ב-125 אלף ין (כ-18,500 דולר), על בישול ואכילת עמלץ לבן. האמת התבררה לאחר שבדיקת DNA משרידי הפגר גילתה כי אכן מדובר בטורף הנמצא בסכנת הכחדה.

משפיענית הרשת, עם קרוב לשמונה מיליון עוקבים, טוענת כעת כי "עבדו" עליה כדי שתבשל ותאכל את הכריש. ביולי 2022, טיזי העלתה תיעוד שלה אוכלת את הדג לחשבון ה-Douyin שלה (ההקבלה הסינית לטיקטוק). בסרטון היא נראית אוספת את הכריש מחנות למאכלי ים, מסירה ממנו את העטיפה ואומרת: "אולי הוא נראה מרושע, אבל הבשר שלו ממש עדין". היא חתכה את הכריש לשניים, הניחה את הזנב שלו על הגריל והרתיחה את ראשו בציר מרק. טיזי שיתפה את הארוחה עם אחרים, ששיבחו אותה בזמן שאמרה: "זה כל כך טעים".

Here the video of Chinese TikToker Tizi purchasing, cooking and eating her Great White Shark pic.twitter.com/4ndVzLGOfA — Def Noodles (@defnoodles) January 31, 2023

הסרטון עלה וקיבל מבול של תגובות ביקורותיות וגינויים. חלק מהגולשים פסקו כי טיזי "תאכל כל דבר" כדי להרוויח צפיות. "ראיתי את הסרטונים שלה בעבר והם תמיד שערורייתיים", כתב אחד הגולשים. "היא גם אכלה תנין וסלמנדרה ענקית זהובה. זה היה ממש מטריד". מישהו אחר הגיב: "היא פשוט אוכלת הכל כדי למשוך תשומת לב וגלגולי עיניים. אני נחרדתי כשראיתי אותה אוכלת זנב של תנין פעם אחת". בעיצומה של הסערה שנוצרה בעקבות הווידיאו ברשתות, רשויות האכיפה בסין פתחו נגדה בחקירה. טיזי הכחישה שעברה על החוק וטענה להגנתה: "קניתי את הכריש באופן חוקי ואני מחפשת עורך דין. האנשים האלה דיברו שטויות".

טיזי העלתה בעקבות הקנס סרטון שבו הטילה את האשמה על המוכרת בחנות, מכיוון שלא נאמר לה שמדובר במין מוגן. "יש כמה זנים של כרישים שאפשר לאכול באופן חוקי, מה שהנחתי שקרה כשצילמתי את הווידיאו". טיזי, שלקחה הפסקה קצרה מהרשתות, הוסיפה כי היא חייבת לאנשים התנצלות ושחקרה בזמן הזה בעלי חיים ימיים. "הייתי רוצה לפצות על החסרונות שלי, כי בתור מישהי שמצלמת סרטונים אני צריכה להפיץ מידע מדויק", אמרה. "הרהרתי בטעויות שלי ואמשיך ללמוד דברים חדשים".