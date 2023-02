אישה מהמזרח הרחוק השקיעה עשרות אלפי דולרים בניתוחים פלסטיים כדי להיראות כמו מושא ההערצה שלה. שרי לי, מקוריאה הדרומית, מספרת שהיא תמיד העריצה את המראה של קים קרדשיאן והחליטה לעבור את הניתוח הראשון שלה בגיל 20 – זמן קצר אחרי שחבר שלה דאז זרק אותה.

"אחרי הפרידה הייתה שבורה לחלוטין ולא היה לי ביטחון עצמי", סיפרה בשיחה עם סוכנות הידיעות הבריטית SWNS. "למרות זאת, הפרידה הייתה מה שדחף אותי לעשות את ניתוח החזה הראשון שלי. אחר כך האקס שלי התחנן שאני אקח אותו בחזרה, אבל לא הייתי מוכנה".

ללי יש כיום שתלי סיליקון בנפח של 1,050 סמ"ק. מעבר לניתוח החזה שלה, היא עברה עוד 14 ניתוחים נוספים, כולל הרמת ישבן, ניתוח אף, ניתוח בעצמות הלחיים, ניתוח לעיצוב הלסת, שאיבת שומן ועוד. כל זה בעלות של 61 אלף דולר.

