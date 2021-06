שבועיים לאחר שהעולם כולו התרגש מהשיא העולמי החדש שנשבר, מתברר שהאישה מדרום אפריקה שטענה כי ילדה 10 תינוקות בלידה אחת, ככל הנראה שיקרה לכולם. האם, ת'מרה סית'ול בת ה-37 מפרטוריה, מאושפזת בימים אלה בכפייה במחלקה פסיכיאטרית, ובן זוגה טוען: "אני לא מאמין שעשרת הילדים בכלל קיימים".

הסיפור פורסם לראשונה ב-8 ביוני, כשתמונות של סית'ול עם בטן ענקית פורסמו בכלי תקשורת באפריקה, וגם ב-BBC. באותן כתבות פורסם כי עברה ניתוח קיסרי בשבוע ה-29 להריונה והביאה לעולם לא פחות 7 בנים ו-3 בנות. הנורות האדומות בנוגע לסיפורה החלו להידלק לאחר שבית החולים בו טענה שילדה הכחיש את הטיפול בה. יש לציין שעד כה לא פורסמו תמונות של 10 התינוקות לאחר הלידה ולא נמצא כל מסמך המוכיח את טענות האם.

סית'ול ובן זוגה בתחילת החודש | צילום: ANA

ביום חמישי האחרון אותרה סית'ול על ידי המשטרה המקומית בבית של קרוב משפחתה בעיירה ראבי רידג', הצפונית לעיר יוהנסבורג, לאחר שבן זוגה דיווח כי היא נעדרת. לאחר מכן היא הועברה לידי עובדים סוציאלים שהביאו אותה לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית בבית החולים לצורך הסתכלות. עורכת דינה טוענת כי היא מוחזקת באשפוז בניגוד לרצונה וכי תגיש בקשה לבית המשפט לשחררה לחופשי.

אישה ילדה עשירייה

סית'ול, שלא חשפה את מיקומה מאז פרסום השיא העולמי לכאורה, האשימה את אבי "ילדיה" בניסיון להפוך למיליונר על חשבונה. היא גם האשימה אותו בניסיון לפגוע בה ולהרוס את מה שיש לה עם התינוקות שלה. "הוא רק דאג לתרומות שיגיעו מכל העולם", אמרה. "האם" אמרה כי תמשיך לשמור על מקום הימצאם של ילדיה בסוד, והוסיפה כי "איש אינו יכול להכריח אותה" לגלות היכן הם.

Gosiamo #Sithole responds to the Tsotetsi family statement. She denies she's missing, and that did not deliver the babies. She says the was released after the Tsotetsis met some politicians. Says they are angry because they wanted to benefit financially from the public donations. pic.twitter.com/YCNs14ezYC — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

בשיחה עם חדשות פרטוריה בתחילת החודש אמרה סית'ול כי "ההיריון היה קשה בהתחלה" וסיפרה שלא ישנה לילות שלמים מדאגה והתפללה ללידה בריאה. "שאלתי את עצמי איך הם ישתלבו ברחם? האם הם ישרדו?". נכון לעכשיו, כאמור, איש לא הצליח להוכיח ש-10 התינוקות באמת קיימים.