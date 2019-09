בדקנו: איך מסירים כישוף שחור ועין הרע?

דניאל גרינברג ואייל גולן אולי היו אמורים להיות עסוקים רק בשמחות לקראת החתונה העתידית שלהם, אבל אתמול פורסם ב-mako סלבס כי למרות שהם "מאוהבים מתמיד", חבריו הקרובים של הזמר דווקא חושבים ש"דניאל כישפה" אותו. כן כן, אנחנו יודעים שזה לא ממש ברצינות וזו יותר צורת ביטוי - אבל הדבר הזה גרם לנו לחשוב: מה אם באמת אפשר לכשף אנשים ולגרום להם להתאהב בכם? ואם מישהו הטיל עליכם כישוף שחור או עין הרע, איך תסירו אותו? יוסי ביטון, מדיום ישראלי העוסק בכישופים והסרתם ונחשב לאחד מהמומחים הכי גדולים בארץ בתחום זה, בטוח שהזמר מכושף וטוען שגם יודע כיצד ניתן להסיר את הכישוף הזה. "אני מומחה לג'ינד, להסרת כישוף ברמות הכי גבוהות", מסביר ביטון בריאיון ל-mako. "גי'נד זה כאילו חיידק שחודר לגופו של אדם ומשגע אותו. תהליך הסרת הכישוף זה לא 'זבנג וגמרנו', זה לוקח זמן לרפא את נפש האדם. שום רופא בעולם לא יכול לעזור במקרה כזה, רק אנשים מסוגי יכולים לגרום לאותם אנשים שכושפו לחזור לחיים נורמליים". View this post on Instagram A post shared by Eyal Golan (@eyalgolan1) on Aug 2, 2019 at 9:11am PDT לטענתו, אין לו ספק שהזמר כושף וזקוק לעזרה. "הוא נמצא בתקופה מבולבלת בחייו, גם נפשית וגם מנטלית", אמר ביטון. "העוצמות שהיו לו בעבר התמוססו לגמרי בשנה האחרונה. בשנה הקרובה הוא ירד מהמעמד שהיה בו. הוא התנתק ונטש המון אנשים, בני משפחה וחברים שעזרו לו לאורך כל הקריירה. כמות ההופעות שלו תרד. לדעתי, הוא גם יסגור את עצמו מבחינת תקשורתית ויוריד פרופיל". ביטון טוען כי על אייל גולן יש "עין הרע גדולה" וכי על מנת להיפטר ממנה ולהסירה מעליו, הוא צריך לעשות טקס "שחור ופחור", טקס אותו כל אחד צריך לעשות אם הוא עבר כישוף של מגיה שחורה. "הוא צריך לעשות את זה ותוך כמה חודשים הוא יחזור למה שהיה קודם לכן, לעוצמות שלו, לאנרגיות, למעמד גבוה והכי חשוב - לחזור למשפחה ולחברים שתמכו בו ועזרו לו", אמר המדיום, והוסיף: "המקרה שלו יותר מורכב מזה של דודו אהרון". ביטון מסביר כי כישוף הוא מגיה שחורה, תהליך ארוך ומצמרר, שגם הדרך להסיר אותו קשה לא פחות. View this post on Instagram A post shared by Eyal Golan (@eyalgolan1) on Oct 5, 2018 at 3:57am PDT "בשביל כישוף, לוקחים תמונה של אדם שרוצים להיות איתו, הולכים לבית הקברות, קוברים את התמונה עם טיפות דם. לאחר מכן שורפים את התמונה, את האפר של התמונה שמים במשקה של האיש שרוצים להיות איתו - בתוך כוס תה או קפה, וכשהוא שותה את זה הוא הופך למכושף תוך זמן קצר", מסביר ביטון. לדבריו, הסרת הכישוף היא תהליך ארוך יותר, שדורש בין שלושה לשבעה טיפולים. "אם האדם בא אליך מרצונו הטוב לקבל טיפול זה קל יותר ואם לא - זה ייקח יותר זמן, אבל זה מצליח. לוקחים תמונה של האדם, תאריך לידה ושם של אימא שלו ואז מתחילים לעבוד. רק אנשים מקצועיים יכולים לעשות דברים כאלה. יש כל מיני אנשים שמרמים לקוחות ומביאים להם אפס תוצאות ולוקחים להם את הכסף. אצלי זה אחד לאחד", ציין ביטון. הסרת הכישוף היא טקס שחור לכל דבר, מסביר ביטון, שכולל לחישת פסוקים, שרפה של חומרים מיוחדים כדי להסיר את האנרגיות הרעות, שאיפת חומרים, ושתייה של חומר מיוחד לניקוי אנרגיות רעות בגוף. "זה תהליך לא קל, אפילו קשה. צריך לשתות חומר מיוחד לניקוי הגוף, לשאוף חומרים ועוד. אני יכול להסיר את הכישוף מעל אייל גולן אם ירצה והוא יחזור להיות אדם חדש כאילו נולד עכשיו". הטקס כולל גם את טיהור הבית ושרפת חומרים בכל חדרי הבית, תקיעה בשופר וקריאת פסוקים מיוחדים. שבע פעמים צריך לעשות סיבוב בתוך כל חדרי הבית. הלכתם לאיבוד? תנו לנו להזכיר לכם - כדי להסיר כישוף אתם צריכים: 1. לפנות למדיום שמומחה בג'ינד. 2. לשרוף חומרים סמליים לפי הוראתו ואז לשאוף ולשתות חומרים ספציפיים. 3 לטהר את הבית בעזרת עוד שרפת חומרים. 4. לתקוע בשופר ולקרוא פסוקים מיוחדים בהוראת המדיום. 5. להסתובב 7 פעמים בתוך כל חדרי הבית. 6. להיפרד, כנראה, מלא מעט מזומנים. {title}





