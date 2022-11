מקרה ראשון מסוגו במקסיקו: לראשונה בהיסטוריה של המדינה הלטינית, תינוקת בריאה לחלוטין נולדה עם זנב. הפרטים על המקרה יוצא הדופן פורסמו בכתב העת הרפואיJournal of Paediatric Surgery Case Reports, שם צוין שהתינוקת נולדה בניתוח קיסרי במדינת נואבו לאון לזוג הורים בריאים שנמצאים בשנות ה-20 לחייהם.

במאמר נכתב כי רופאים הבחינו בזנב זמן קצר לאחר הלידה. הוא נמדד באורך של 5.7 ס"מ ותואר כבעל רקמה רכה עם קצה מחודד, בקוטר של 3 מ"מ בחלקו הצר ו-5 מ"מ בחלקו העבה. "המבנה שלו רך, מכוסה בעור ושיער דק", צוין במאמר. "ניתן היה להזיז אותו בלי שהיא תחוש בכאב, אך האיבר עצמו לא זז. התינוקת בכתה כשדקרנו אותו עם מחט".

The girl born with a TAIL: Extremely rare 6cm-long defect is 'covered in hair and skin' https://t.co/Jr4pmH35jV