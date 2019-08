רשויות האכיפה של יוטה חוקרות את נסיבות מותה השנויות במחלוקת של תלמידת תיכון בסביבת סולט לייק סיטי. על פי הדיווחים, חוקרים בוחנים כיצד קייליסה אולירי, תלמידת כיתה יב' בת 17, נורתה בראשה במהלך מסיבה של חבריה לתיכון.

חוקרים פרסמו לראשונה שהם חוקרים את נסיבות מותה מיום שבת האחרון, שעה שהם מפקפקים בגרסת הנוכחים במסיבה שטוענים כי היא ירתה לעצמה בראש. אמש, הסמלת מלודי גריי התייחסה לתקרית בריאיון לכלי התקשורת ואמרה כי הם בודקים "פרטים חשודים" מאותו ערב שעשויים לרמז על כוונות זדון.

"הייתה מסיבה באותו ערב והיה אקדח במסיבה", סיפרה הסמלת והוסיפה, "מעבר לזה, אנחנו לא ממש יודעים מה קרה שם". חוקרים מספרים שהחשד שלהם התעורר בעקבות דיווחים על מספר גדול של משתתפים במסיבה שנמלטו מהזירה עם הגעתה של הניידת הראשונה. כמו כן, הם מתקשים להבין מי הביא את הנשק שנמצא בזירה – האם אולירי הביאה בעצמה את האקדח או שמא אחד התלמידים האחרים הגיע למקום עם כלי הנשק?

פרט נוסף שעורר חשד בקרב החוקרים היה שהרכב שהביא את הנערה למסיבה לא נמצא במקום. עדי ראייה סיפרו כי אולירי הוסעה למסיבה באמצעות רכב פרטי בצבע כחול, אשר נעלם מן הזירה לאחר הופעת הניידת הראשונה. הוא אותר בשעות הערב של יום שני. נכון לעכשיו, לא ברור מה גרם לנהג להיעלם מן המקום או לנטוש את הרכב.

A 17-year-old girl shot and killed at a party in Taylorsville last night is identified as Kaylissa O’Leary. She’s a senior at Copper Hills High. Police don’t know yet who fired the gun, but are calling it suspicious. #ksltv #KSL pic.twitter.com/p2nltErolN