נער מבריטניה זעזע מומחים בקהילת הרפואה לאחר שהתגלתה הסיבה מאחורי התדרדרות מצב הראייה שלו. על פי הדיווחים, הנער האלמוני (17) כמעט הוכה בעיוורון מוחלט כתוצאה מתזונה לקויה לאורך גיל ההתבגרות – אשר התבססה בעיקר על ג'אנק פוד.

בזמן שרובכם ודאי מודעים לכך שמזונות מסוימים עלולים להגביר את הסיכוי שלכם להתמודד עם השמנת יתר או מחלות לב, מעטים כנראה מודעים לעובדה שתפריט לא מאוזן עשוי לפגוע קשות גם בראייה שלכם – כמו במקרה של הנער הבא, שמאז ומעולם הוגדר על ידי בני משפחתו כ"בררן" בכל הנוגע לאוכל.

Teen's Junk Food Diet Caused Him to Go Blind, Doctors Say https://t.co/wXlmy4Ypqs pic.twitter.com/MntspnCsRm