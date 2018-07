Police rule Florida man, 71, staged his suicide to look like murder – Alan Jay Abrahamson copying CSI plot, tied weather balloon to gun so it would float over the Atlantic and disappear after he shot himself https://t.co/r3H8MG2L4K pic.twitter.com/jd9FitkQ4Z — konniemoments1 (@KonnieMoments1) July 15, 2018 תושבי פלורידה הוכו תדהמה בעקבות פרסום ממצאי החקירה הביזארית של רצח שהתבצע במדינה. חוקרי המז"פ של משטרת פאלם ביץ' מצאו את גופתו של אלן ג'יי אברמסון, בן 71, ללא רוח חיים, לאחר שהוא נורה למוות בשדה פתוח. עשה רושם שמדובר בזירת רצח קלאסית, אך שני ממצאים העלו את חשדם של החוקרים. הדבר הראשון היה מעילו של אברמסון, אשר נמצא על גופתו עם פס דם שנמרח עליו. מאוחר יותר, התברר שהדם היה שלו. הדבר השני, והחשוד אף יותר, הייתה היסטוריית החיפוש בדפדפן של המת. עשה רושם שאברמסון התעניין מאוד בשני דברים: בלוני תצפית אזרחיים למכירה ואיך לגרום להתאבדות להיראות כמו רצח. נשמע לכם כאילו זה נלקח מעלילה של סדרת בלשים? כי זה בדיוק מה שהתברר לחוקרים. 'CSI' episode helps cops solve man's mysterious 'murder' https://t.co/IeZWmA4j44 pic.twitter.com/NGOHInEPgL — New York Post (@nypost) July 15, 2018 שוטרי פאלם ביץ' נתקלו במהלך החקירה בפרק של הסדרה CSI משנת 2003 ובו קו עלילה שמכיל הרבה קווי דמיון למקרה של אברמסון. באותו פרק, אדם נמצא ללא רוח חיים לאחר שהוא נורה למוות, אך מאוחר יותר התברר שהוא ירה בעצמו והשתמש בבלון הליום בשביל להיפטר מכלי הנשק. למעשה, הוא ביים את הרצח של עצמו – כמו במקרה הנ"ל. מאוחר יותר התברר כי אברמסון רכש שני בלוני תצפית אזרחיים במהלך השנה האחרונה, בהם הוא ככל הנראה נעזר בשביל לירות בעצמו למוות. החוקרים סבורים שפס הדם על מעילו של המת הוא מה שקרה לאחר שהחבל, עליו נקשר האקדח, מרח את הדם של יאברמסון. כמו כן, החוקרים מצאו תכתובת דוא"ל של המת עם המוכר, בה הוא תהה בנוגע למשקלים שהבלונים מסוגלים לשאת, כמו גם שאלות הנוגעות לנושאים לוגיסטיים אחרים. אברמסון השאיר אחריו אלמנה, שהיא במקרה גם המוטב היחיד של פוליסת הביטוח שלו. כן, מסתבר שהוא הוציא ביטוח חיים גבוה למדי בטרם מותו. על פי הדיווחים, החוקרים עדיין לא הצליחו למצוא את כלי הנשק ויכול מאוד להיות שהם גם לא ימצאו אותו לעולם. גורמים בכירים במשטרה טוענים כי בהתאם ליכולותיו של בלון התצפית, האקדח יכול להימצא ברדיוס של 32 ק"מ – ואפילו ליפול לאוקיינוס האטלנטי. {title}





