כיוון חקירה חדש: הקוסם ההודי התאבד

פרשת מותו של הקוסם ההודי צ'נצ'אל לאהירי, המכונה "מנדרייק", ממשיכה להטריד את תושבי הודו. שלשום נודע כי גופתו נמצאה בנהגר הגנגס לאחר קסם שנראה היה שהשתבש, בו תכנן להיחלץ מחבלים ושלשלאות מתחת למים. כעת, נראה שרשויות הודו כלל לא חושבות שמדובר בטעות אנוש. לפי הדיווחים, רשויות הודו החליטו לפנות לכיוון חקירה שונה ולברר האם ייתכן שמנדרייק תכנן שהקסם יסתיים כך, משום שרצה להתאבד. תחילה חשבו החוקרים כי סדרת כשלים בסיסית הביאה לתוצאה העגומה. בין היתר נאמר כי הוא לא סיפר לעוזר האישי שלו בפרטי פרטים איך עובד הקסם ומה צריך לעשות, לכן העוזר חיכה רבע שעה - כשמנדרייק בתוך המים - עד שהוא דיווח כי ישנה תקלה. משטרת קולקטה, אשר אחראית לחקירת המקרה, החליטה כעת לחקור את קרובי משפחתו של לאהירי והחברה שהייתה ברשותו, כדי להבין האם מדובר באמת בהזנחה פושעת וכשלים אנושיים, או בהתאבדות. "תביעת רשלנות החלה כנגד החברה של צ'נצ'אל לאהירי, 'מגי'ק בלט אינדיה'", אמר וואקואר ראזה, סגן מפקד משטרת קולקטה. "החקירה גם נעשית תחת סעיף 306, המתייחסת להתאבדות". View this post on Instagram A post shared by YOFAVE TV (@yofavetv) on Jun 18, 2019 at 2:39am PDT ראזה הוסיף ואמר כי לאהירי בכלל לא קיבל אישור לבצע קסם מתחת למים והוא לא ציין במכתב ששלח לרשויות כי הוא מתכוון לקפוץ לנהר. "אנחנו תוהים מה היה לו כל כך דחוף לבצע את הקסם הזה, זו תעלומה בעינינו", אמר. בנוסף, ראזה ציין כי לאהירי התעלם מתנאים שהוצבו לו במכתב האישור לביצוע הקסם. לאהירי ביצע את הקסם שעה לפני הזמן המתוכנן שסוכם, כך שמשטרת התנועה עדיין לא נכחה במקום - עוד נורה אדומה שגורמת לחוקרים לחשוב שהוא סיכן את עצמו בכוונת תחילה. לפני שנכנס למים הוא גם אמר את המשפט המדאיג "אם אצליח להשתחרר מהשלשלאות זה יהיה קסם, אך אם לא - זו תהיה טרגדיה". אמו של לאהירי, אומה לאהירי, בחרה שלא להתייחס עדיין לאסון אך אמרה עליו כי כבר מילדות אהב לבצע את התעלול הזה בדיוק. "כשהיה צעיר, הוא תמיד ביצע קסמים. שחייה כשידיו ורגליו קשורות באגם המקומי של הכפר הייתה אחת מקסמיו הראשונים". כאמור, החקירה בעניין רשלנות והתאבדות עדיין נמצאת בעיצומה. {title}





