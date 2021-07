אם בריטית לילד שנעלם לפני 30 שנה אומרת שהיא מאמינה שבנה חי, לאחר שעדות חדשה העלתה שהוא עשוי להתגורר באי קורפו ביוון. בנה נעלם באי קוס בשנת 1991, אך כעת הרשויות בודקות את האפשרות כי ישנו קשר בין היעלמותו, לבין איתורו של ילד בעל מראה דומה באי אחר מאות קילומטרים משם, באותה שנה.

האם, קרי נידהאם, תולה את תקוותה בשלוש עדויות חדשות, לפיהן בנה, בן נידהאם שנעלם באי קוס, יכול להיות ילד בלונדיני שנמצא באותה שנה על חוף במרחק 587 ק"מ מקורפו. נידהאם, שכיום היא בת 49, מספרת כי היא חוששת שהעדויות החדשות יתבררו כשגויות לאחר שנים בהן קיוותה כי בנה האובד יימצא.

"אני מרגישה שאני עץ באמצע סופת טורנדו", סיפרה נידהאם. "אני מנסה נואשות לא להגביר את התקוות אבל אני לא יכולה להפסיק לחשוב על זה. התעוררתי הבוקר רועדת".

בן היה רק ​​בן שנתיים כשנעלם. בשנת 2016 קבע חוקר המשטרה בבריטניה כי לפי "הבנתו המקצועית" בן נפטר ב-24 ביולי 1991, כתוצאה מתאונה בה מעורבות "מכונות כבדות". החיפושים אחריו החלו לאחר שהה בבית החווה של סבו וסבתו באי היווני ולפתע נעלם.

This is how Ben Needham looks now. Do you know him? Could this be you? Ben could be anywhere in the world. With a different name #Australia, #Canada, #USA #Europe, he could still be in Greece or on a different Greek Island, or still on #Kos. Please help us find him. #HelpFindBen pic.twitter.com/lwQAHEY7cb — Ben Needham (@FindBenNeedham) July 23, 2021

למרות כל השנים שעברו, נידהאם עדיין מאמינה כי בנה חי. "עדיין יש לי את התקווה שחוקר המשטרה שטען כי הוא מת טועה, ולמרות שאין שום ראיות להראות לי, אני צריכה להאמין שהוא עדיין בחיים. החקירה לא הובילה לשום קצה חוט שיגיד לי אחרת".

היא הוסיפה כי היא חשה "תקועה, בשנת 1991 והקדישה שלושה עשורים לחיפוש בנה והוסיפה: "מעולם לא היו לי חלומות או מטרות מלבד למצוא את בן."

בלשי משטרת דרום יורקשייר ביצעו חיפוש של שלושה שבועות בקוס בשנת 2016. בתום החקירה קבע הבלש ג'ון קוזינס כי הוא מאמין שבן נהרג. "הצוות שלי ואני סבורים שמכונות כבדות, כולל דחפור גדול, שימשו לניקוי שטח אדמה ב-24 ביולי 1991, מאחורי בית החווה ששופץ על ידי בני משפחתו. האמונה המקצועית שלי היא שבן נידהאם נהרג כתוצאה מתאונה סמוך לבית החווה באירקליס שם נראה לאחרונה משחק.

"האירועים שקדמו לאירוע ההוא ואחריו נבדקו על ידי צוות המומחים שלי בהרחבה. העובדה שלא הייתה לנו תוצאה ישירה במהלך החקירה בקוס אינה סותרת את העובדות שאנו יודעים שהן נכונות". לדבריו, החקירה לא תיסגר ונבחן כעת מידע חדש: "לא נעצור במסע שלנו למצוא תשובות נוספות למשפחתו של בן."