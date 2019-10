חקירת מות הפעוטה שנפלה מקרוז של חברת הספנות "רויאל קריביאן", החלה לפני כשלושה חודשים, וכעת דווח על החלטה בפרשה שזעזעה את העולם כולו. כזכור, הטרגדיה האיומה התרחשה ב-8 ביולי בשעות הבוקר, כאשר נטען כי סב שהחזיק את נכדתו בת השנה וחצי על אדן חלון בקומה ה-11 של הספינה, איבד את אחיזתו בה והיא נפלה למותה מגובה של 45 מטרים. באותה עת הספינה עגנה בנמל בסאן חואן שבפורטו ריקו, כך שהפעוטה, קלואי, נחתה על בטון ולצוות הרפואי שמיהר לטפל בה לא נותר אלא לקבוע את מותה. התאונה קרתה על ספינת Freedom of the Seas. הסבא, סלבטור אנלו,טען בשעתו כי הפעוטה, קלואי, ביקשה ממנו לדפוק על הזכוכית כפי שהייתה עושה תמיד במשחקי הוקי. ללא ידיעה שאין זכוכית דווקא על אותו חלון, הסב הרים אותה. כאשר קלואי ניסתה לדפוק על הזכוכית שלא הייתה, היא נפלה קדימה. A U.S. family's toddler being held by her grandfather by a window plunged from the 11th floor of Royal Caribbean's Freedom of the Seas cruise ship to her death.



הנסיבות החריגות של מות הפעוטה הביאו לפתיחת חקירה כנגד הסב, כאשר אז נטען במשטרה המקומית בסאן חואן כי נבדקת אף האפשרות שמדובר ברצח. עם זאת, הוריה של קלואי, קימברלי ואלן, הבהירו בהמשך ובריאיון לתקשורת כי הם אינם מאשימים כלל את הסב המסור, אלא את חברת הספנות. "כשאמרו לי שקלואי מתה, לא ידעתי שהיא נפלה מחלון", סיפרה אז בדמעות קימברלי בריאיון לחדשות NBC. "ראיתי רק את סם עומד ליד קיר החלונות באזור הילדים והוא פשוט צעק ודפק על הקיר. מישהו מרויאל קריביאן המשיך לנסות לעצור בעדי ופשוט המשכתי לומר 'איפה התינוקת שלי? קחו אותי לתינוקת שלי', אפילו לא הבחנתי בחלון". קימברלי מיהרה לעבר מקור המהומה והביטה מעבר לחלון כדי להבין מה בדיוק קורה. "הלכתי לשם והסתכלתי מעבר לחלון וזה לא היה מים שם למטה, זה היה בטון" - רק אז האם הבינה את גודל האסון ופרצה בצרחות אימה. לדבריה, הסב נכנס להיסטריה ונאלץ לקבל תרופות הרגעה מטשטשות. מהר מאוד הובהר כי המשפחה עומדת לצב הסב וההורים גייסו עורך דין שיצא כנגד ספינת הספנות וטען שחברה אינה מוכנה לספק צילומי אבטחה שיוכיחו כי הפעוטה פשוט החליקה מידיו של האב וכי האשמה היחידה ברשלנות היא החברה. עם זאת, נודע כעת כי הוחלט להאשים את הסב בגרימת מוות ברשלנות של הפעוטה. התובעים בסאן חואן טוענת כי הסב אשם בכך שהרים את נכדתו לחלון וסיכן את חייה ובכך הוביל למותה. מנגד, המשפח טענה מההתחלה כי החלון היה אמור להיות סגור בדיוק כמו כל שאר החלונות באותה הקומה, שבה גם הייתה פינת משחקים לילדים. לטענת המשפחה, אי אפשר היה להסיק או להבחין שדווקא אותו חלון נותר פתוח ופתיחת החלון היוותה סכנה לכולם. הסב מוחזק בסאן חואן וסכום הערבות שנקבע לשחרורו עומד על 80,000 דולר ונקבע כי הוא יופיעו בפני שופט בעוד פחות מחודש, ב-20.11.





