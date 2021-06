זעזוע בבליז, מרכז אמריקה, שם קצין משטרה נורה למוות והחשודה העיקרית מקושרת למשפחת אצולה בריטית. ג'סמין הרטין, בת 38 מקנדה במקור, נעצרה בחשד שירתה למוות בהנרי ג'מוט בנמל העיר סן פדרו בשעות הבוקר של יום שישי האחרון.

שוטרים שהגיעו למקום אחרי דקות ספורות טענו שהרטין הייתה מבוהלת מאוד ומגואלת בדם. בינתיים, גופתו של ג'מוט צפה בנמל ללא רוח חיים. מומחים לרפואה משפטית קבעו שג'מוט מת כתוצאה מירייה, אחרי שמצאו חור כניסה מאחורי אוזנו.

בת ה-38 טענה בהתחלה שקצין המשטרה נורה למוות בשגגה בזמן שהעבירה לו את נשקו האישי, אך מאוחר יותר שינתה את גרסתה וסברה כי ייתכן שהוא נורה למוות על ידי סירה חולפת. מאז, היא שומרת על זכות השתיקה שלה.

גורמים המעורים בפרטי הפרשה הביזארית הוסיפו שהרטין אמרה שבילתה עם ג'מוט בנמל עד השעות הקטנות של הלילה ואפילו עיסתה את גבו. בשלב מסוים, קצין המשטרה ביקש ממנה להעביר לו את נשקו האישי (אקדח מסוג "גלוק") כשלפתע, האקדח פלט כדור וגופתו נפלה על הרטין. מבוהלת, בת ה-38 דחפה את גופתו ממנה והיא נפלה למים. מאז התפוצצות הפרשה, צפה שמועה לפיה הרטין ניהלה רומן עם ג'מוט, גבר נשוי עם חמישה ילדים, אך בני משפחתה הכחישו אותה בתוקף.

הרטין מוכרת היטב בבליז בתור בת זוגו של אנדרו אשקרופט, בן הזקונים של הלורד מייקל אשקרופט – אחד האנשים העשירים ביותר בבריטניה. מאז התפוצצות הפרשה, בני משפחתה של הרטין פנו לעזרתו של גודפרי סמית', עורך דינו הוותיק של לורד אשקרופט והתובע הכללי לשעבר של מדינת בליז.

הידיעה שהרטין נעצרה בחשד להריגה הסעירה את תושבי המדינה – כמה מהם נחרדו מהמחשבה שהיא נמצאת בבית המעצר בסן פדרו. "המקום הזה הוא גיהינום עלי אדמות, אני הייתי שם בעצמי", סיפר גבר מקומי. "אין שם רצפה, רק עפר, וכל המקום מסריח משתן. הרטין היא אישה מאוד מנומסת ויפה, שרגילה לאורח חיים יוקרתי. אני לא יכול לדמיין אותה במקום כזה".

