תושבת העיר אוקלנד, ניו זילנד, נידונה לחודשיים מאסר לאחר שגרמה למות חיית המחמד שלה כתוצאה מסיבוכים של השמנת יתר. האישה – שפרטי זהותה לא פורסמו – נתבעה על ידי ארגון צער בעלי חיים (SPCA) בעקבות מותו הטרגי של הכלב נוּגי.

הפרשה התפוצצה לראשונה באוקטובר 2021 אז פעילי ה-SPCA חילצו את נוּגי מבעליו. לפי הדיווחים, בעל החיים היה שמן כל כך שהוא לא הצליח ללכת יותר מ-10 מטרים מבלי לעצור כדי לנוח. וטרינרים של הארגון העידו שהם התקשו למצוא את הדופק של הכלב בגלל כמות השומן שהייתה מתחת לעורו.

נוּגי אובחן עם דלקת הלחמית וסבל מפצעים במרפקיו ובבטן שלו, ככל הנראה בגלל שהוא שכב על הבטן לאורך רוב שעות היום. הבעלים שלו האכילה אותו מדי יום 10-8 חתיכות של עוף והמון חטיפים לכלבים, כך על פי העדויות. נוּגי שקל 53.7 ק"ג כשהוא הגיע למקלט ה-SPCA.

