"אלוהים. למה אנחנו לא פשוט עוזבים את המתים שלנו בשקט": תיעוד משונה מאוד ממערב אפריקה הותיר את הגולשים המומים לחלוטין. זה קרה בעיר אקרה, בירת גאנה, שם בני משפחתו של נהג מונית ערכו לו לוויה עם ארון פתוח שעוצב כמו המכונית שלו.

בתיעוד רואים את המנוח – שפרטי זהותו לא פורסמו – יושב זקוף בארון כשהוא לבוש בחליפה ומחזיק בהגה. דפנות הארון נצבעו בצהוב וירוק, כמו המוניות המקומיות, ובני המשפחה אפילו הדביקו מדבקות צבעוניות בצדדים. ברקע אפשר לשמוע מוזיקה קצבית מתנגנת, בזמן שארון מסתובב עם כיוון השעון ואחת האורחות רוקדת לה להנאתה.

הסרטון הביזארי הפך מאז לוויראלי ברשתות החברתיות, עם אלפי צפיות ומאות תגובות מהגולשים – רבים מהם נדהמו מהתיעוד. "מסכן האיש, רחמים", כתב אחד הגולשים. "אפילו בעולם הבא הם הפכו אותו לנהג מונית".

גולש אחר התרשם מההשקעה של מפיקי האירוע וכתב: "מפתיע שהם הצליחו לגרום לו להחזיק את ההגה בצורה הזו". גולש נוסף השתעשע מכל העניין והגיב: "דבר כזה יכול לקרות רק בגאנה. רק אצלנו עושים לוויות כאלה".

נציין שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בלוויה משונה כאן במדור HIX. באפריל 2022 פרסמנו את המקרה של הראפר Goonew, שנורה למוות בשוד שארע במרילנד. בעקבות מותו בני משפחתו וחבריו הביאו את גופתו למועדון לילה בוושינגטון DC וערכו לו "מסיבת לוויה".

Popular rapper Goonew was shot and killed in Prince George's County. His family hosted his funeral in a club where his body was propped up like a mannequin to join the celebration. pic.twitter.com/ge1mvpzISq