הניסוי המרתק הזה נערך על ידי חברת דאב, ובה ביקשו מנשים לתאר לצייר קלסתרונים מה-FBI כיצד הן נראות. הצייר המקצועי הכין רישום מדויק של המראה שלהן על פי תיאורן בלבד. לאחר מכן, אנשים זרים התייצבו מול צייר הקלסתרונים ותיארו בעצמם את אותן הנשים, כאשר הצייר הכין ציור שני להשוואה לפי התיאור המדויק של הזרים.

התוצאות: הדיוקנאות, על פי תיאורי הזרים היו בבירור יפים, מחמיאים, שמחים ומדויקים יותר. מתברר שאדם ממוצע נוטה להגזים בפגמים שלו, בעוד שאנשים זרים רואים את המראה כולו, ומתמקדים בתכונות החיוביות. "מה שנשאר איתי הן התגובות הרגשיות שהיו לנשים כאשר הן צפו ברישומים. אני חושב שהנשים הללו הבינו שיש להן תפיסה עצמית מעוותת שהשפיעה על חלקים מחייהן בדרכים משמעותיות", אמר צייר הקלסתורנים. והוא כל כך צודק.

