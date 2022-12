הסוד הכמוס של "מלך הכבדים" לפיתוח שרירים נחשף – וזה לא הרגלי האכילה ההזויים שלו. על פי הפרסומים, ההופעה החיצונית של בריאן "Liver King" ג'ונסון היא לא תוצאה של אכילת בשר נא ואיברים פנימיים, אלה שימוש בסטרואידים.

ג'ונסון טיפח לעצמו בשנה האחרונה עדת מעריצים ויותר מ-1.7 מיליון עוקבים באינסטגרם, להם הוא סיפר שהצליח לפתח את מסת השריר הענקית שלו בעזרת תפריט אוכל של "אבות אבותינו". לטענתו, הוא הפסיק לאכול מזון מעובד ועבר לצרוך כמות אדירה של חלבונים מן החי – כולל כבד, אשכים ונתחי בקר לא מבושלים. בעבר, הוא אפילו התייחס לטענות לפיהן הוא משתמש בסטרואידים, הכחיש אותן בתוקף ואמר שהגוף שלו "טבעי ב-100%". למרות זאת, מסמך שנחשף לאחרונה מוכיח אחרת.

The Liver King Lie The full video is live on YouTube now. pic.twitter.com/PAIKZimlkr

המסמך הוא בעצם הודעת מייל שנשלחה על ידי ג'ונסון למאמן כושר אלמוני בשנת 2021, בה הוא אומר שברצונו לפתח את מותג ה-Liver King שלו ומודה שהשקיע כבר 11 אלף דולר בסטרואידים. הפרטים נחשפו בערוץ היוטיוב More Plates More Dates, שמוקדש כולו לסרטונים שבוחנים שרירנים ומנסים לפענח האם גופם טבעי או לא.

הסרטון, שאורכו שעה שלמה, נצפה כבר כמעט 2 מיליון פעמים, גרף 103 אלף לייקים וקרוב ל-15 אלף תגובות – חלקן מגולשים שבכלל לא הופתעו מהממצאים החדשים. "היחידים שחשבו שהגוף שלו טבעי הם אנשים שלא הרימו משקולות בחיים שלהם", כתב אחד הגולשים. גולש אחר הוסיף: "מקווה שזה רגע מכונן בתעשיית הפיטנס. שיוביל לשקיפות גדולה יותר".

SHOCKING: Liver King was on steroids



Leaked emails shows that Liver King was taking almost $12k worth of pharmaceutical HGH per month, three injections per day. All while promoting his brand of holistic lifestyle, ancestral tenants, and eating raw meat on camera. pic.twitter.com/dl6AhuknBP