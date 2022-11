חייה של קייטי בירס מעולם לא היו קלים – אולם לקראת גיל 10, הם קיבלו את התפנית הגרוע ביותר שניתן לתאר. היא נולדה בניו יורק בדצמבר של 1982 ובתחילת חייה, התגוררה יחד אמה המזניחה ואחיה הגדול. עד מהרה, היא עברה להתגורר עם סבתה ובעלה, סאל. שם למעשה היא הפכה לראשונה לקורבן של התעללות מינית. "הוטרדתי מינית, הותקפתי פיזית והייתי קורבן להתעללות נפשית", סיפרה בריאיון לחברת החדשות ABC News. זמן קצר לאחר מכן, היא הכירה ג'ון אספוזיטו.

אספוזיטו היה קבלן עבודות בנייה מוכשר למדי, חבר של בני המשפחה ושכן. מעבר לזה, הוא היה עבריין מורשע. בשנת 1978, הוא חמק ממאסר ממושך לאחר שהודה בניסיון חטיפה של ילד בן 7. למרות זאת, עברו הפלילי לא התריע את סבתה של קייטי. "בעולם שלי באותה תקופה היו מטאטאים התעללות מתחת לשטיח", היא הוסיפה. "אף אחד מהשכנים לא דיווח על זה כי לא היה להם מושג – ואלו שידעו העלימו עין, התעלמו או פשוט לא ידעו מה לעשות עם המידע הזה".

