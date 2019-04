5 תופעות מוזרות שקרו לאנשים שהתעוררו מתרדמת

אופרות הסבון ההוליוודיות לימדו אותנו שתרדמת או שכחה הם מצבים דרמטיים שמאפשרים לאנשים להתחיל מחדש ולהעריך את חייהם בצורה מפוכחת, כמו למשל להתאהב מחדש ביקיריהם, לוותר על הקריירה ההרסנית או להבין את חשיבותה של משפחה. אבל לתרדמת יש לפעמים השפעות לא בהכרח ברורות או חיוביות על המוח. הנה 5 מהן: 1. האיש שאיבד את היכולת לדבר - ואז התאכזב לקבל אותה בחזרה לאחר שקאי תומס בן ה-15 סבל מדימום במוח, הרופאים הכניסו אותו לתרדמת רפואית ואחרי שהתעורר ממנה, הוא איבד את היכולת שלו לדבר. משפחתו חשבה שזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לו, אבל אז הכל התהפך שוב. לאחר תקופה של אילמות הוא לפתע החל שוב להפגין כישורי שפה, אבל יחד איתם הגיעו גם תופעות מוזרות של קללות בלתי נשלטות וקרייבינג מטורף לגבינה. אמו התחילה להבחין שגבינה נעלמת באופן תדיר מהמקרר, ואף הייתה שומעת אותו צועק בחדרו מדי פעם מילים כמו "פאק", "ממזר" ו"שיט". הרופאים לא הצליחו לגלות כיצד התרדמת השפיעה עליו ושינתה אותו כך. 2. החולה האוסטרלי שהפך למנחה תכנית טלוויזיה סינית בשנת 2014, בן מקמהון מאוסטרליה נכנס לתרדמת בעקבות תאונת דרכים רצינית, והתעורר ממנה כשהוא מסוגל לדבר ולכתוב אך ורק במנדרינית מושלמת, לטענת אנשים שמדברים בה. מקמהון אמנם לקח בעבר שיעורי מנדרינית בתיכון אך מעולם לא שלט בשפה ושכח אותה לחלוטין. לאחר שגם כישורי האנגלית שבו אליו, הוא החליט לנצל את השפה שרכש והלך ללמוד בשנחאי, הנחה תוכנית טלוויזיה בסינית והחל להדריך סיורים דוברי מנדרינית במלבורן. 3. הכדורגלן שהיה בטוח שהוא מתיו מקונוהיי בשנת 2012 נהג רורי קרטיס, כדורגלן בן 25, בוואן שהתהפך על הכביש והתנגש בחמש מכוניות, וכתוצאה מכך נכנס לתרדמת למשך שישה ימים. לאחר שהתעורר ממנה גם הוא רכש שפה חדשה-ישנה שלמד בתיכון – צרפתית. אבל זה לא הכל: קרטיס, משום מה, היה משוכנע שהוא שחקן הקולנוע מת'יו מקונוהיי, והתעקש שצוות בית החולים ישחרר אותו כדי שיוכל לשוב להוליווד ולשחק בסרטים. "כשהסתכלתי במראה וגיליתי שאני לא נראה כמוהו הייתי בשוק", הוא מספר, "לא הבנתי על מי אני מסתכל". בסופו של דבר, הוא הצליח להשלים עם זה שהוא לא מקונוהיי ולאחר ההתערערות הנפשית הזו הוא החליט לשנות מקצוע ולהפוך לספר. 4. האמא ששכחה שהיא אמא קנדס אמפטייג' בת ה-40 נקלעה לתאונת דרכים די אכזרית בשנת 2010 ונכנסה לתרדמת למשך 6 שבועות. כשהיא התעוררה ממנה, היא לא זכרה שום דבר מהעבר הקרוב שלה, ולמעשה הייתה בטוחה שהיא בת 22. מה שאומר שבתה בת ה-15 נעלמה לחלוטין מחייה והשתיים היו צריכות להתוודע זו לזו מחדש. בין היתר התאכזבה אמפטייג' לגלות שהספייס גירלס התפרקו, ולמרבה הצער הזיכרונות שלה מעולם לא שבו במלואם. מקרה דומה קרה לאישה בשם שרה תומפסון שנתיים לאחר מכן. קריש דם במוח שהוביל לתרדמת של 10 ימים גרם לה לחשוב שהשנה היא 1998 ושהיא בת 19. היא הייתה מרוסקת לגלות שמייקל ג'קסון מת, שהספייס גירלז התפרקו (הרבה מעריצות היו להן) ושהיא אינה מזהה את בעלה וילדיה. בהתחלה הייתה בטוחה בכלל שבעלה עובד בבית החולים, וכשהיא השתחררה היא הפגינה התנהגות נערת כמו לשמוע מוזיקת רוק בפול ווליום, לצבוע את השיער בצבעים זוהרים ולהתנהג במרדנות. אבל לבסוף היא התאהבה שוב בבעלה והסתגלה חזרה לחייה. View this post on Instagram A post shared by Barbara Vajda (@barbara.elza) on Apr 5, 2019 at 2:06pm PDT 5. האישה הנאמנה שהפכה לבוגדת סדרתית הת'ר האולנד סבלה בשנת 2007 ממפרצת במוח ונכנסה לתרדמת ממנה ניבאו הרופאים שלא תצא לעולם. בעלה מזה 15 שנים נאלץ אף לחתום על מסמכי ניתוק ממכונות ההנשמה, אבל אז באופן פלאי יצאה הת'ר מהתרדמת וחזרה לחיים נורמליים. כלומר, כמעט נורמליים, שכן תופעת הלוואי היחידה שלה הייתה חרמנות בלתי נשלטת. לפני התאונה הת'ר מעולם לא בגדה בבעלה או אפילו נישקה גבר אחר, אבל לאחריה ההורמונים שלה עלו לרמות כאלה שהיא מצאה את עצמה בוגדת בבעלה יותר מ-50 פעמים, ולפעמים מתחילה עם עוברי אורח ושיפוצניקים בעוד בעלה צופה מהצד. הת'ר נמצאת מאז בטיפול תרופתי להפחתת הליבידו, אבל רמות ההורמונים שלה מעולם לא באמת ירדו. *** חוץ מכישורים ותופעות מוזרות שהתפתחו לאחר קימה מתרדמת, לא מעט מקרים של התעוררות הפכו למפורסמים בשל הדברים שקרו תוך כדי התרדמת. כמו האיש שקם לאחר 12 שנה בקומה וחשף שהיה ער במהלך כל שנייה בה היה כלוא בגופו. לעוד סיפורים מטורפים כאלה, אתם חייבים ללחוץ כאן. {title}





