גרגורי בארלו, המכונה "קרבי ברזל", שבר לארונה את שיא גינס באכילת קילו של פלפל הצ'ילי קרולינה ריפר, שנחשב לפלפל החריף בעולם ומוכר בכך שחריפותו מתגברת בזמן לעיסה. בארלו, שמתגורר במלבורן, אוסטרליה, אמר בראיון שהוא אפילו לא אוהב מזון חריף, אבל מה שהוא כן אוהב זה את תשומת הלב, ולכן הוא מוכן לעשות המאמץ הכביר.

לדברי בארלו, הוא החל בלהכיר את תחושת החריפות של הקרולינה ריפר לאט-לאט, לפני שהצטרף לארגון "ליגת האש" – שמדרג את מאכלי הצ'ילי הטובים ביותר בעולם. האתגר הקשה ביותר הוא לאכול, כמובן, כמה שיותר מקרולינה ריפר בפעם אחת ובמהירות הגדולה ביותר.

"החלטתי ללכת על זה", אמר בארלו בשיחה עם המגזין בּיט. "אני פשוט רוצה להיות אלוף העולם. האנשים שמארגנים את התחרות אמרו שאצטרך להוכיח את עצמי על ידי ביצוע אתגרים קטנים יותר, אבל הבנתי שיש המון משימות, אז החלטתי לעשות את האתגר הגדול והמטורף ביותר שקיים". בארלו אכל כ-160 מהפלפלים החריפים – כמעט קילו.

הקרולינה ריפר פותח על ידי החקלאי האמריקאי אד קארי, והוא מדורג בממוצע במידה של 1.64 מיליון יחידות חום (1.500,000– 2.000,000 SHU בסולם סקוביל), פי כמה מאות מכל זן פלפל חריף אחר.

