ה-12 בנובמבר, 1970. העיר פלורנס, מדינת אורגון – צפון-מערב ארה"ב. עשרות תושבים נאספו סמוך לחוף הים, שם משרד התחבורה המקומי עמד לפתור בעיה יוצאת דופן בדרך מאוד לא שגרתית. כמה ימים קודם לכן, מטיילים מצאו באותו מקום גווייה של לווייתן ראשתן באורך של יותר מ-13 מטרים שנשטף מן האוקיינוס השקט. התגלית נחשבה תחילה לאטרקציה של ממש, שמשכה עשרות ואולי מאות סקרנים מהאזור לבוא ולהסתכל על מה שנותר מהיונק הימי האדיר. למרות זאת, עד מהרה שרידי הלווייתן הפכו למטרד בלתי נסבל – עם צחנה שנישאה ברוח למרחק של קילומטרים. באותם ימים, משרד התחבורה של אורגון היה אחראי על חופי המדינה ועל כן, נציגיו היו אלה שנאלצו לחשוב על דרך לסלק את הנבלה המאסיבית.

ג'ורג' ת'רונטון, המשנה למהנדס הדרכים המחוזי דאז, היה זה שהכריע בסוגיה בסופו של דבר. הוא התייעץ עם עמיתיו ואיתם, הגיע למסקנה שהפגר ימשיך להסריח גם אם יקברו אותו – וקרוב לוודאי שאף אחד לא ירצה לחתוך אותו לחתיכות ולפנות אותו מהחולות. אי לכך ובהיעדר כל אפשרות אחרת, הוחלט לטפל בלווייתן כאילו היה סלע ענקי שהתדרדר וחסם את אחד הכבישים במדינה. כלומר, לפוצץ אותו לכל הרוחות עם חומר נפץ.

"כשעבדתי ככתב טלוויזיה באותו זמן, היה לי רצף של כתבות טובות ובכלל לא רציתי לנסוע לפלורנס", סיפר פול לינמן, כתב ערוץ החדשות KATU שהגיע לסקר את סילוק גוויית הלווייתן. "אמרתי להם 'על מה אתם מדברים? אני עושה רק כתבות רציניות. תשלחו מישהו אחר!'. ברגע שאמרו לי שהם הולכים להשתמש בחומר נפץ, אספתי את הדברים שלי והייתי בדרך לשם".

ת'ורנטון התייעץ מבעוד מועד עם מומחה לחומרי נפץ מחיל הים האמריקאי ולאחר מכן, קבע שנדרש חצי טון של דינמיט כדי להיפטר משרידי הלווייתן – שמשקלו הוערך בכ-8 טון. לא עבר זמן רב והידיעה שחבלנים עומדים לפוצץ את הפגר התפשטה ברחבי העיר. "אני זוכר שרצתי אל אבא שלי בשיא ההתרגשות כדי לספר לו", אמר קלי אומנהופר, תושב פלורנס שהיה אז בן 14. "אמרתי לו שהם עומדים לפוצץ את הנבלה עם 20 ארגזים של דינמיט. הוא לא האמין לי. הוא אמר לי 'אתה בטח שמעת לא נכון. זה בטח 20 מקלות של דינמיט'. ואמרתי לו בפירוש: 'אבא, לא 20 מקלות, 20 ארגזים'".

חבלנים הניחו את חומר הנפץ בצד הלווייתן שהיה רחוק מקו המים של האוקיינוס השקט. המחשבה שלהם הייתה שכמות כזו של דינמיט תאייד את רוב שרידי הגווייה ומה שבכל זאת יישאר, יתפזר במים או ייאכל על ידי שחפים ואוכלי נבלות אחרים. דקות ספורות לפני הפיצוץ, שוטרים דאגו שכל הסקרנים יתרחקו לפחות 400 מטרים מהפגר רק כדי לוודא שאף אחד לא ייפגע. ת'ורנטון אז החל את הספירה לאחור. כשהטיימר הגיע ל-0, האדמה בפלורנס רעדה. הנוכחים הביטו בפטריית העשן בתדהמה ונציגים של משרד התחבורה כבר עמדו לטפוח אחד לשני על השכם. לפתע, חתיכת בשר נפלה על הארץ. אז עוד אחת, ועוד אחת. בשלב הזה, כולם הביטו מעלה באימה ונחרדו לראות גשם של בשר לווייתן נופל עליהם מהשמיים.

1970, the Oregon Highway Division consulted with the U.S. Navy and decided the best way to dispose of a whale carcass was to blow it up with a 1/2 ton of dynamite.



The explosion caused blubber to rain down on spectators for over a 1/4 of a mile…pic.twitter.com/9JqVwCLxGP