בחודש יולי האחרון, כרמן טרלטון עשתה היסטוריה בארה"ב כאשר הפכה לאישה הראשונה בתולדות המדינה שעברה שני ניתוחים להשתלת פנים. המרצה בת ה-52 מניו המפשייר נאלצה לעבור פרוצדורה באורך של 20 שעות, שכללה את שיתוף הפעולה של יותר מ-40 מומחים, לאחר שגופה דחה את ההשתלה מלפני 6 שנים ורקמות פניה החלו להירקב.

השתלת הפנים הראשונה של טרלטון בוצעה אחרי שהותקפה באכזריות על ידי בעלה, הרברט רוג'רס. הוא ריטש את פניה עם מחבט בייסבול ולאחר מכן, שפך עליה חומצה בורית שהותירה אותה עיוורת ומעוותת. למרות עיוורונה, טרלטון עבדה כמרצה.

Local woman who received one of the first full face transplants is dealing with some setbacks. Her body is rejecting the transplant. I spoke with Carmen Blandin Tarleton today about what happens next and her message of inspiration she continues to share.

