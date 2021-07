אושיית רשת אמריקאית מצאה את עצמה בתסבוכת עם הגולשים ברשת, אחרי שאחד מסרטוני הסטורי שהעלתה לאינסטגרם הפך לוויראלי מכל הסיבות הלא נכונות. בסרטון אפשר לראות אלכס קופר, המנחה בת ה-26 של הפודקאסט הפופולרי Call Her Daddy, נותנת לכלב של בן זוגה ללקק אותה בהנאה – לפני שהיא מוציאה לו לשון והוא מלקק גם את הלשון שלה.

הסטורי המקורי עלה בנובמבר של השנה שעברה, אך הפך לאחרונה לוויראלי אחרי שגולשים רבים הגדירו את מעשיה כזואופילים (בעלי משיכה מינית לחיה) ואפילו טענו כי מדובר במשכב בהמה (Bestiality) - דבר שנחשב לעבירה על החוק ברוב מדינות ארה"ב. קופר התייחסה מאז לפרשה בפודקאסט שלה והכחישה את כל ההאשמות נגדה.

קופר פרצה לתודעה בארה"ב לפני כשנתיים, בעקבות הפופולריות של Call Her Daddy – שם היא מעלה ראיונות קומיים עם כוכבי רשת שונים. לקופר יש עדת מעריצים עצומה ברשתות החברתיות, עם 2.2 מיליון עוקבים באינסטגרם, 1.3 מיליון עוקבים בטיקטוק ויותר מחצי מיליון עוקבים בטוויטר.

משכב בהמה בארה"ב מוגדר על פי חוק כאקט מיני בין בן אדם לבין בעל חיים. נכון להיום, האקט נחשב עברה על החוק ב-46 מתוך 50 המדינות – וביתר המדינות ניתן להגיש כתבי אישום בגין התעללות בבעלי חיים נגד אלו שביצעו אותו.

CLAP BACK: Alex Cooper from ‘Call Her Daddy’ responds to backlash for posting video of herself licking her dog’s tongue.



“I don’t know what happened in your f*cking childhood. Maybe your dad made you do a couple weird things, and he was touching you … but that’s not bestiality” pic.twitter.com/Hr8C6Ss9iO