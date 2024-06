בוקר אחד פנה ילד בן חמש להוריו, הצביע על שדה קרב היסטורי בדרום אנגליה ואמר: "זה המקום שבו מתתי". לאחר מכן הוא הוסיף: "אני זוכר את זה כי הבוץ היה עמוק והגיע עד לקרסוליים שלי". הוריו ההמומים הקשיבו בפה פעור כיצד הוא מספר על הדברים שהתרחשו במקום – כמו למשל על מגני הרגליים שלבשו חיילים מהמאה ה-18 ועד תחילת המאה ה-20. רק שמסתבר שהילד המדובר אינו היחיד.

מחקר שנערך בארה"ב מאז שנות ה-60 בדק ומצא יותר מ-2,200 מקרים בהם ילדים טענו כי הם "רדופים על ידי הזיכרונות מהחיים הקודמים שלהם". אלו שמבקרים את המחקר טוענים כי אותם ילדים ברוב המקרים שואבים את אותם "זיכרונות" ממקורות אחרים – כמו טלוויזיה, אינטרנט וסיפורים משפחתיים – בזמן שהעדויות של אחרים הם פשוט פרי דמיונם הפעיל בגיל זה.

The children who remember their past lives: Chilling phenomenon of why thousands of toddlers are being haunted by memories that aren't theirs - and when to worry about your child's 'imaginary friend'



Read: https://t.co/pHvA1liaoa