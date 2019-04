אורי גלר לקח אחריות על דליפת המים ההזויה שהתחוללה בבית הנבחרים של בריטניה – והוסיף כי הוא לא מביע חרטה על כך. בציוץ שפורסם בחשבון הטוויטר שלו, מכופף הכפיות האגדי והמנטליסט הישראלי המפורסם כתב שהוא כופף את הצנרת של הבניין וגרם להצפה שאילצה אותם לדחות את ההצבעות באותו יום. "כן, אני עשיתי את זה", הוא כתב ברשת החברתית והוסיף, "בית הנבחרים, אני כופפתי את הצינורות ואני לא מוכן להתנצל על זה. זה הגיע לכולכם". גלר, מתנגד ידוע של תוכנית הברקזיט, פלפל את הציוץ עם ההאשטגים Brexit# וגם StartFromScratch#. מאוחר יותר, הוא חשף כיצד הוא חשב על הפעלול. yes I did it @HouseofCommons ! I bent the pipes, and I won't apologise, you all deserve it! #brexit #startfromscratch — Uri Geller (@TheUriGeller) April 4, 2019 This is the pipe that I discovered was leaking yesterday at around 12:40 UK time in the coffee shop of the Uri Geller Museum. I had to remove a stone to get to it. This is me filming it. This is when I got the idea!PARLIAMENT! I can’t sack them but I can soak them. pic.twitter.com/74CcE29Yen — Uri Geller (@TheUriGeller) April 5, 2019 גלר כתב בציוץ נוסף כי הוא הגה את הרעיון לאחר שהוא גילה כי אחד הצינורות בבית הקפה של מוזיאון אורי גלר ביפו נוזל. בסרטון שפורסם בחשבון הטוויטר שלו הוא כותב: "זה היה הרגע שקיבלתי את הרעיון בפרלמנט! איני יכול לפטר אתכם, אבל אני יכול להרטיב אתכם". אתר האינטרנט Metro סיקר את התקרית ואת שני הציוצים של גלר בספקנות. על פי הדיווחים, הפעלול היה יכול להיות מעט יותר משכנע אם הייתה מתנהלת הצבעה במקום על תוכנית היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי – ולא הצבעה לגבי גובה של תשלומים נלווים להלוואות לשנת 2019. גולשים אחרים גם הטילו ספק בהצהרות של המנטליסט הישראלי והגיבו לציוצים שלו ברשת החברתית. You know they're working on the roof right? They weren't even discussing Brexit when the leak started.....seriously, how much can you crave publicity? Get some help. — Phill �� (@KopPhill) April 4, 2019 Cool, if you're doing plumbing now can you have a psychic gander under my bath? I think there's a leak but I don't want to pull up the floorboards to check. — Patrick Meehan (@padithedon) April 4, 2019 This would have been more impressive if you tweeted it before the pipes burst... — Alex Nichol (@AToiletDuck) April 4, 2019 "אתה יודע שהם משפצים את הגג, נכון?", כתב אחד המשתמשים. גולש אחר התלהב לקרוא שגלר החל לעשות עבודות צנרת וביקש ממנו לסתום נזילה באמבטיה שלו בעזרת כוחות העל שלו. משתמש נוסף התייחס גם הוא לפעלול ואמר: "זה היה יכול להיות יותר מרשים אם היית מצייץ או אומר שאתה הולך לעשות פיצוץ בצנרת" – האמת, זה בהחלט היה יכול להיות מרשים. להבא. {title}





