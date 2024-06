טורניר היורו עוד לא סגר את השבוע הראשון שלו ואוהד של נבחרת אנגליה כבר נקלע לתסבוכת הזויה – והכל כנראה בגלל ששתה מלא אלכוהול. בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות אפשר לראות את הבחור מתעורר באצטדיון הוולטינס-ארנה, בשעות הבוקר המוקדמות, אחרי שכולם הלכו כבר מזמן.

"הרגע התעוררתי", הוא אומר למצלמה. "השעה 04:00 לפנות בוקר. אני רועד מקור במגרש של שאלקה". בתיעוד אפשר לראות שהאורות דולקים וכל הכיסאות ריקים באצטדיון – ששוכן בחלקה המערבי של גרמניה, סמוך לגבול עם הולנד. הסרטון צולם ביום שני, כמה שעות אחרי שהסתיים משחק הכדורגל בין אנגליה וסרביה, אז נמדדו באזור 14 מעלות צלסיוס.

An England fan has woke up at 4am inside an empty stadium pic.twitter.com/9pJMsAIugl