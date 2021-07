תאונה מחרידה בארה"ב: ילד בן שבע נלכד בין דלתות המעלית של בית הנופש היוקרתי של משפחתו בצפון קרוליינה, ונמחץ למוות. גורמים רשמיים מסרו כי ראשו וצווארו של הילד נמחצו על ידי המעלית הביתית.

צוותי חירום הוזעקו לבית הנופש בשעה 18:40 בערב יום ראשון האחרון, בתגובה לדיווח כי ילד נלכד במעלית. מותו נקבע במקום לאחר שכוחות החירום הבינו שלא ניתן לבצע בו פעולות החייאה.

זה היה היום הראשון לחופשה של המשפחה בבית היוקרתי בצפון קרוליינה, שמושכר תמורת כ-14,000 דולר לשבוע. "זו פשוט טרגדיה נוראה כל כך," אמר מפקד הכבאות המקומי.

Seven-year-old boy is crushed to death by elevator on first day of family vacation https://t.co/ZDWVEdN4WE — Daily Mail US (@DailyMail) July 15, 2021

"אנחנו לא בטוחים איך זה קרה בדיוק", אמר ראש רשות הכיבוי ראלף מלטון. "הילד נכלא בין הדלתות. הצלחנו לשחרר אותו, אך ראשו וצווארו נמחצו על ידי המעלית, והוא מת כתוצאה מפציעות טראומטיות שנגרמו בעקבות תקלה במעלית".

מלטון הוסיף כי היו מקרים של "כמעט ונפגע" עם מעליות כמו זו, אך מדובר בקורבן הראשון שלה. בעוד שמשרד העבודה בצפון קרוליינה מסדיר פיקוח על מעליות מסחריות וציבוריות, מעליות של תושבים פרטיים אינן מוסדרות. הוושינגטון פוסט דיווח כי בין השנים 1981 ל -2019 לפחות שמונה ילדים מתו ושניים נפצעו קשה לאחר שנלכדו במעלית.