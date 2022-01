שלג בים האדום: תיעוד יוצאות דופן מעיר החוף ע'רדקה, מזרח מצרים, שם ירד שלג במהלך יום שבת. בתמונות וסרטונים שצולמו באזור אפשר לראות שלג וברד יורדים ברחבי העיר ונערמים לכדי שכבה של כמה סנטימטרים – כל זאת בתום כמה ימים של מזג אוויר סוער במיוחד בכל המדינה.

חוץ מאשר שלג בע'רדקה, רשויות המדינה דיווחו על גשמים כבדים ורוחות חזקות במספר מוקדים כולל שארם א-שייח'. בעקבות מזג האוויר הקיצוני, 6 ראשי מחוזות במדינה הודיעו על ביטול יום הלימודים ובמחוז אסיוט, מרכז המדינה, הרשויות ביקשו מהתושבים להימנע מנסיעות בכבישים הראשיים.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours



