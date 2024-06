בני זוג מהעיר ניו יורק הצליחו "לדוג" כספת ובתוכה כ-100 אלף דולר במזומן. ג'יימס קיין וברבי אגוסטיני משו את המטמון מהאגם בפארק קורונה, שכונת קווינס, בעזרת מגנט רב עוצמה אותו הם קנו ברשת בעבור כמה עשרות דולרים. בשיחה עם חברת החדשות NY1, הם טענו שחשבו בהתחלה שזאת סתם כספת ריקה. אולם, הם הבינו מיד שמדובר בממצא יוצא דופן כשראו את המזומן.

"מצאנו בעבר כבר כמה כספות", ציין קיין והוסיף שהן ריקות ברוב המקרים. "כשפתחנו את הכספת הזאת מצאנו בפנים שתי ערמות גדולות מלאות בשטרות של 100 דולר". אגוסטיני אמרה שבהתחלה היא הייתה משוכנעת שבן זוגה מותח אותה. לדבריה, כשהיא ראתה שהשטרות אמיתיים היא "איבדה את זה".

A couple in Queens were stunned to find $100,000 in cash inside an old safe they dredged up while magnet fishing in a NYC lake.



The two anglers, James Kane and Barbie Agostini, used a strong magnet to fish in the water on Friday afternoon. They felt something bulky on the end… pic.twitter.com/JczNL2ngq6